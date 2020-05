Posicione-se em frente ao espelho e habitue-se a realizar diariamente, uma ou duas vezes por dia, pelo menos, os exercícios de ginástica facial que devolvem a firmeza à epiderme desta região do corpo. Em complemento dos produtos de hidratação e dos cuidados antienvelhecimento que usa habitualmente, estes alisam a pele e tonificam o rosto, potenciando e acelerando a sua ação. Veja, de seguida, como deve proceder.

1. Massagem de pressão

Pressionando as maçãs do rosto com as palmas das mãos, puxe suavemente os lábios para os lados. Depois, coloque os polegares no canto da boca, com os restantes dedos em direção às orelhas e pressione para fora com os lábios para dentro.

2. Elevação de sobrancelhas com manipulação

Eleve as sobrancelhas o máximo que conseguir e pressione a testa para os lados com as palmas das mãos. Seguidamente, coloque o dedo indicador e o médio na zona entre as sobrancelhas, pressionando e relaxando.

3. Massagem de articulação

Com a mão fechada, use as articulações dos dedos para alisar a testa, fazendo movimentos do centro até à fronte. De seguida, use o polegar e o indicador de cada mão para beliscar toda a extensão.