A rinoplastia é uma cirurgia de correção do nariz que permite alterar o aspeto, estrutura e função do nariz: remodelar o nariz, reduzir ou aumentar o seu tamanho, retirar uma protuberância, mudar a forma da ponta ou do dorso, afinar as narinas ou mudar o ângulo entre o nariz e o lábio superior.

O resultado da rinoplastia varia de acordo com vários fatores, tipo de pele, forma do nariz, entre outros. Geralmente todas as incisões ficam dentro do nariz.

Para reduzir a base e as narinas, por exemplo, são necessárias pequenas incisões na base das narinas, escondidas pela dobra natural.

Rinoplastia - Dr. Luiz Toledo

Em casos difíceis ou em reoperações, uma pequena incisão é feita na columela, o tecido que separa as narinas. Através das incisões, trabalha-se os ossos, endireitando e afinando o nariz e, para aumentar o nariz, pode-se usar cartilagem do septo ou da orelha.

Podem surgir equimoses ao redor dos olhos e nas bochechas três dias após a cirurgia e desaparecerem no prazo de duas semanas. A maior parte do inchaço desaparece ao final do primeiro mês, mas pode haver inchaço residual até o sexto mês.

Em geral, o resultado final da rinoplastia só é obtido ao fim de um ano e meio. O gesso, quando usado, é retirado entre o quinto e o sétimo dia após a cirurgia, e o regresso ao trabalho e vida normal pode ser feito uma a duas semanas depois da cirurgia.

Fonte: Dr. Luiz Toledo