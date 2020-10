Recupere o seu sorriso. Os diferentes tipos de ortodontia a que pode recorrer

Tem passado vários anos a esconder os seus dentes? Não sorri com facilidade? Gostaria de ter uns dentes mais alinhados? Se respondeu que sim a todas as questões, este artigo é para si! Convidamo-lo a conhecer tudo o que os médicos especialistas podem fazer pelo seu sorriso. Ate há bem pouco tempo, ter um aparelho nos dentes, era quase um património exclusivo das crianças. Nos dias de hoje, o paradigma mudou.

Atualmente, é cada vez mais frequente ver adultos a usar corretores dentais. Basta andar na rua e prestar atenção para o comprovar. A razão para esta realidade prende-se com o facto de, nos dias que correm, podermos contar, nos tempos que correm, com novas técnicas e inovadoras de ortodontia. Os problemas que, muitas vezes, se arrastavam desde a infância, têm agora várias soluções à vista. Surpreenda-se!

As opções à sua escolha

Ter aparelho nos dentes deixou de ser motivo de vergonha. Pelo contrário, este tipo de tratamento é cada vez mais procurado "por motivos estéticos", como confirmou à Ultimate Beauty João Azevedo, especialista em implantologia e reabilitação oral. Há uns anos, os conhecimentos, os métodos e as condições económicas não eram suficientes para esta prática. "Atualmente, há cada vez mais pacientes a recorrer a esta técnica", diz.

Além dos motivos fundamentalmente estéticos, "podem haver fatores funcionais relacionados com a fala e com a mastigação que também justificam as práticas de ortodontia", sublinha. Existem duas modalidades ortondônticas, a convencional ou fixa e a removível. A visita prévia ao especialista permitirá delinear o plano mais adequado ao problema de cada paciente, sendo mais frequente utilizar aparelhos fixos, nos adultos.

Ortodontia removível ou preventiva

Assenta na utilização de alinhadores transparentes, feitos à medida, que podem ser extraídos pelo próprio paciente. Por norma, são mais adequados às crianças. Regra geral, os aparelhos removíveis não se adequam aos adultos "porque não conseguem exercer força suficiente para o movimento dos dentes", revela João Azevedo.

"Os adultos devem usar aparelhos fixos", prossegue o especialista, "pois o procedimento de formação dentária já terminou e devem ser feitas forças que não são sustentadas nos aparelhos removíveis". Esta técnica pode também ser intitulada de ortodontia preventiva, "utilizada sobretudo para evitar situações mais graves no futuro", acrescenta ainda.

Ortodontia fixa

Consiste na fixação de braquetes, o apoio que fixa o arame do aparelho ao dente, para os reposicionar. Muito em voga, é o tratamento indicado para devolver ao paciente uma correta função da mastigação, equilíbrio nos músculos da face e um sorriso estético, podendo ser aplicado em crianças, jovens, adultos e em pacientes de idade avançada. São usados materiais que exercem uma pressão constante no dente.

Como funciona o processo

Os braquetes, apoio que fixa o arame do aparelho ao dente, são colados em cada dente com a ajuda de uma massa feita à base de resina. Posteriormente, é colocado um arame que serve para provocar a força necessária ao alinhamento dentário. Os dentes mal posicionados vão sendo colocados na posição correta, aos poucos.

Para que isso aconteça, o paciente deverá frequentar consultas de manutenção, na maioria dos casos, com periodicidade mensal. O processo de correção está, no entanto, longe de ser dos mais rápidos. O tempo médio de que o paciente fica com o aparelho fixo é entre 18 e 30 meses, dependendo dos casos.

Os dois tipos de ortodontia fixa

A visível utiliza braquetes muito pequenos que podem ser de diferentes tipos. Metálicos, de cerâmica, de porcelana ou de plástico. Os cerâmicos têm uma cor similar à dos dentes, sendo quase transparentes. "Por norma, utilizamos mais os braquetes metálicos, pois trazem mais resultados", revela João Azevedo. A invisível é conhecida como ortodontia lingual e consiste na colocação de braquetes na parte interior do dente.