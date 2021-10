A Allure Clinic, clínica que atua nas áreas de cirurgia vascular, medicina estética e dermatologia, situada no centro da cidade do Porto, acaba de lançar o seu mais recente projeto, a Leg Clinic pela mão da Drª Joana de Carvalho, que tem como propósito ajudar a cuidar da saúde, beleza e elegância das pernas de dentro, para fora.

Especializada em Angiologia e Cirurgia Vascular, a Drª Joana de Carvalho, diretora da clínica, diferenciou-se na área da Flebologia estética, que se dedica à aplicação de tratamentos de varizes e telangiectasias (vulgarmente chamadas “derrames”) para melhorar a aparência das pernas e coxas, sendo a única cirurgiã vascular na Península Ibérica com a certificação CLaCS (Cryo-Laser & Cryo-Sclerotherapy), técnica inovadora desenvolvida pelo Professor Doutor Kasuo Miyake, tirada em São Paulo.

Drª Joana de Carvalho, diretora da Allure Clinic

Na clínica já era possível recorrer ao Leg Makover, um tratamento exclusivo desenvolvido pela Dra. que aborda a vertente estética e funcional das pernas, tratando numa única intervenção: as varizes, as veias doentes subjacentes e os inestéticos “vasinhos”, restituindo saúde e beleza num único passo.

Allure Clinic créditos: Allure Clinic

Agora a Leg Clinic , primeira e única clínica com este conceito na Europa, leva o tratamento das pernas a um novo nível, com o objetivo de ajudar os pacientes a recuperar a saúde das pernas e a melhorar a autoestima, criando #pernaslindas, numa abordagem integrada que conta com tratamentos específicos realizados na área da cirurgia vascular, dermatologia, cirurgia plástica e tratamentos estéticos adjuvantes focados nas pernas e, sempre que necessário, com apoio especializado e personalizado de nutrição, nutrigenética, endocrinologia e exercício físico.

Cada paciente é avaliado de acordo com as suas necessidades clínicas para definir o melhor tratamento a seguir. A Leg Clinic oferece uma resposta que prima pela inovação, invasividade mínima, exclusividade e personalização máxima do atendimento e em que saúde e beleza andam de mãos dadas para alcançar resultados que promovem o bem-estar e a confiança.