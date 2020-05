Sabemos que as francesas têm sempre um aspeto muito natural no que toca a maquilhagem, mas o que não sabe é que o 'no make up, make up' também exige trabalho. Pode até parecer que têm a pele mais natural de sempre, mas estão maquilhadas. Consiga este efeito com algumas dicas de como aplicar a sua base preferida.

Escolha o tom da sua pele

É muito importante que não se note uma tonalidade diferente do seu rosto para o pescoço. Peça ajuda a um profissional e procure o tom ideal para a sua pele.

Aplique apenas nas zonas que necessitam

Nem todas as zonas do rosto precisam de base. Aplique este produto apenas nas partes que realmente necessitam de cobertura e deixe a sua pele respirar.