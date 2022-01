Nos últimos anos, uma indústria de beleza paralela explodiu ao lado da tradicional: Beleza “limpa”. À medida que relatórios assustadores sobre ingredientes começaram a circular, os consumidores exigiram respostas.

Vantagens de uma rotina limpa? Para pele oleosa pode ajudar a reduzir a oleosidade sem prescrição de medicamentos. Para a pele seca pode ajudar a reduzir os efeitos de banhos quentes, aquecimento artificial e sabonetes agressivos – todos fatores que podem desencadear pele seca.

Cuidar da pele mista nem sempre é o mais fácil, mas é possível encontrar uma rotina natural de cuidados com a pele que combate simultaneamente pele desidratada/seca e brilho indesejado. Uma rotina natural de cuidados com a pele para peles sensíveis pode ajudar a reconstruir uma barreira de pele saudável, evitando produtos com ingredientes que provoquem irritações.

Organic Skin Food

É desonesto para com o consumidor dizer que alguns produtos são bons e outros não, sem explicar como é que se chegou a essa conclusão. Para falar corretamente sobre o conceito de 'limpo', é necessário contextualizar cada ingrediente ou prática.

Em última análise, é por este motivo que a Organii se identifica tanto com o movimento Clean Beauty - porque é importante exigir maior transparência, responsabilidade corporativa, padrões de segurança e um melhor compromisso com o fator sustentabilidade.

A melhor maneira de evitar táticas de marketing confusas é através da transparência da marca e da educação do consumidor. Os consumidores estão agora munidos de mais conhecimento do que nunca e querem tomar decisões inteligentes com base nos seus próprios valores e crenças. Neste contexto, a Unii é uma marca que desafia a narrativa.

Inspira-se na origem dos seus ingredientes, nas receitas tradicionais e na farmacopeia europeia para criar várias opções de cosmética biológica para toda a família, de qualidade e que sejam adaptáveis a todos os tipo de pele. Aspira ser o seu melhor alimento, combinando os ingredientes mais puros, o engenho da natureza e a eficácia da ciência.

Esfoliante corporal Unii créditos: Organii

Hoje, a preocupação está cada vez mais na origem das coisas. Gostamos de saber onde e por quem foi feito, com que materiais e de onde vêm. O momento é de mudança, mas também de reflexão.

A Unii é um exemplo perfeito de criatividade nacional, fruto do talento português de duas irmãs Cátia e Rita Curica e produzida com a máxima qualidade numa pequena fábrica portuguesa onde não se usam bases cosméticas pré-feitas e se tem total controlo sobre todos os processos.

Todos sabemos a importância de ler os rótulos dos alimentos para evitar ingredientes potencialmente nocivos, mas quando é que foi a última vez que consultou os ingredientes que compõem os seus produtos de beleza?

Muitos dos produtos que colocamos na nossa pele todos os dias estão repletos de toxinas e ingredientes questionáveis, incluindo conhecidos agentes cancerígenos, irritantes e desreguladores hormonais

Cosmética biológica: pureza e eficácia

A cosmética biológica, na qual a Unii se enquadra, defende a integridade e pureza de todo o processo de transformação, da matéria-prima à formulação final do produto; do uso de ingredientes biológicos à forma como são obtidos os extratos (sem solventes químicos), à manipulação e conservação do produto. Não estamos em contato com produtos químicos potencialmente nocivos um de cada vez.

Esta não é uma experiência controlada, é a vida e, infelizmente, produtos químicos tóxicos estão em todo o lado. Poluição do ar, roupa, alimentos embalados e processados, garrafas de água, cosméticos. Inalamos, comemos e absorvemos produtos químicos potencialmente nocivos todos os dias. Pequenas exposições são sempre uma soma.

Sabonete artesanal de azeite Unii créditos: Organii

Sabemos que pequenas doses de certos produtos químicos podem afetar a saúde. Alguns produtos químicos são potentes em níveis muito baixos – alguns deles podem mesmo ser mais potentes em níveis baixos do que em níveis altos.

Aprendemos que “a dose faz o veneno”, o que significa que quanto mais contato temos com determinados elementos tóxicos, mais perigoso pode ser. Isso é verdade para muitas substâncias que encontramos, mas não necessariamente para todas. (Produtos químicos desreguladores hormonais, por exemplo.)

Pode haver pequenas quantidades de produtos químicos no produto final, mas a "pegada" geral do produto químico provavelmente não foi pequena. Uma "pegada" refere-se a tudo o que foi necessário para o cultivo, fabrico, processamento, transporte, uso e/ou descarte de um determinado material.

Por exemplo, a extração de petróleo, o processamento de produtos químicos e a enorme quantidade de energia usada para produzir quilos de um determinado produto químico sintético, antes de uma pequena quantidade acabar na fórmula de um produto – isso será uma parte da pegada química geral.

Tornámo-nos mais conscientes em relação à toxicidade daquilo que colocamos na nossa pele, mas isso não significa a diminuição da eficácia dos produtos. Os produtos Unii são naturalmente eficazes - um conceito que a marca promove.

A nossa qualidade de vida está dependente da capacidade que temos de viver dentro dos limites dos recursos disponíveis e, por isso, devemos empenhar-nos em incentivar o consumo e a produção sustentáveis. Isto significa consumir menos e melhor, atendendo aos impactos ambientais, sociais e económicos das nossas escolhas.