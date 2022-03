Como se sabe, a pele do homem é bem diferente da pele da mulher. Mesmo sendo naturalmente mais resistente, a pele do homem sofre diariamente uma maior agressão devido à rotina de barbear e a falta de cuidados diários pode provocar um desgaste e irritação maiores.

Como tal, a be-blair, loja online que reúne marcas de saúde, cosmética e bem-estar, sugere alguns produtos de rotina diária que todos os pais devem ter e que são ótimas sugestões para oferecer neste dia especial, e aproveitar a campanha de Dia do Pai em vigor com descontos até 30%.

Descubra 3 opções de produtos disponíveis na loja online da be-blair e surpreenda o melhor pai do mundo:

créditos: Be Blair

Para pais que precisam de relaxar

O Spa do Hotel Lumiares no Bairro Alto e o Spa do Hotel Vintage no Príncipe Real prepararam o presente ideal para o Dia do Pai.

Ofereça uma massagem desportiva de 50min num destes Spas – a massagem é efectuada com óleos essenciais ( eucalipto ou hortelã pimenta) com a aplicação de uma toalha quente.

As técnicas energizantes e de relaxamento utilizadas são próprias para acalmar o tónus muscular. No final do tratamento, pode ainda prolongar o momento de relaxamento utilizando as facilidades do espaço como a Sauna e o Banho Turco, disponíveis em ambos os Spa.

No caso do Spa do Hotel Vintage, também pode desfrutar da tranquilidade da sala de relaxamento e dos benefícios terapêuticos da piscina de relaxamento.

Spa do Hotel Vintage no Príncipe Real créditos: © Janz Anton-Iago

Para completar a oferta, poderá usufruir de um desconto de 10% num dos Rooftops do respetivo hotel (apenas válido durante a semana) com as vistas mais bonitas da cidade de Lisboa.

No V Rooftop ( Hotel Vintage) tem a possibilidade de partilhar alguns petiscos da carta e desfrutar de cocktails com infusões caseiras. Este rooftop tem um jardim vertical para além da vista para o jardim botânico e para a cidade.

No Lumi Rooftop Restaurante & Bar ( Hotel Lumiares) tem brunch aos fins de semana, almoço e jantar com uma carta com pratos para partilhar ou individuais. Rooftop recentemente renovado com vista de 360º para a cidade e castelo.

V Rooftop (Hotel Vintage) créditos: Luís Ferraz / The Vintage

A marca Benamôr, parceira do Spa e do hotel, oferece um créme de Alantoína após o tratamento. O extrato de Alantoína é um ingrediente vegetal clássico utilizado em cosmética desde o século XX, devido às suas potentes propriedades protetoras, hidratantes e regeneradoras.

Este emoliente suave promove um peeling natural e a renovação das células da pele, deixando-a mais suave e rejuvenescida.

créme de Alantoín créditos: Benamôr

Barra de limpeza 3-em-1 para rosto, cabelo e corpo

Outra sugestão para mimar o melhor Pai do mundo, a Foamie What A Man proporciona uma ação hidratante e uma limpeza intensa com óleos vegetais, manteiga de cacau e carvão ativado, para remover a sujidade e as impurezas da pele e do cabelo.

Foamie What A Man

Cosmética natural

O dia do Pai é a ocasião perfeita para oferecer cosmética natural e introduzir aos Papás os benefícios que tem para a sua pele, o uso de produtos 100% naturais e certificados como os de Weleda.

A Weleda conta com uma linha específica para o cuidado facial e corporal masculino composta por produtos eficazes e delicados para a pele com um aroma singular. Os seus ingredientes chave são o óleo de jojoba e aloe vera.

créditos: Weleda

Cuidados de beleza para diferentes estilos

Para ajudar-te na missão de escolher o presente ideal, a Ringana, marca austríaca de cosmética e suplementação sustentável, preparou uma lista com sugestões de presentes para os mais diferentes estilos.

Pais workaholics

A cabeça deles só pensa em trabalho! Estão sempre a falar disso e não conseguem desligar nem durante o sono. Sugestão: RINGANAisi, a saborosa bebida relaxante com substâncias vegetais altamente eficazes ajuda a abrandar e relaxar.

Pais que gostam de viajar

Travel sets créditos: Ringana

Estão sempre na estrada, no autocarro ou com a bicicleta, sendo que o principal é estar em viagem e descobrir coisas novas. Nesse caso, o presente ideal para eles é um dos RINGANA travel sets. Incluem uma combinação dos produtos essenciais para o cuidado facial, do corpo e da higiene pessoal num pequeno formato e num travel bag prático e transparente.

Pais noctívagos

créditos: Ringana

Os produtos que se seguem são ideais para ajudar aqueles com dificuldades em sair da cama a começar melhor o dia.

Passo 1: fazer o cansaço desaparecer dos olhos como por magia. O FRESH eye serum alivia os inchaços e atenua as olheiras escuras ao redor dos olhos.

Passo 2: misturar um frasquinho de RINGANAchi na RINGANA Soulbottle com água e voilà, o estimulante fica pronto a beber, elevando logo o nível de energia do corpo aos 100%.

Pais vaidosos

Para aqueles que não dispensam uma pele bem cuidada, a RINGANA oferece produtos especiais para as peles masculinas, como o FRESH moisturiser for men, além de sets especiais para eles, como o FRESH skin care set for men, que também inclui o FRESH hydro serum ou o set for men alternative serum, com o FRESH anti wrinkle serum. Ainda há a opção do FRESH sample box for men, com três produtos em tamanhos de teste:

Pais fitness

O desporto é a vida deles. Treinam, pelo menos, cinco vezes por semana. Andar de bicicleta, nadar ou correr: tudo isto entra no plano de treinos, porque o importante é libertar energia. É indispensável adotar a alimentação certa e ingerir os nutrientes necessários para cuidar do corpo e regenerá-lo na perfeição durante os esforços físicos.

cápsulas sport créditos: Ringana

Por isso, antes do treino, tomar cápsulas SPORT push para mobilizar todas as reservas de energia e auxiliar a vitalidade física. Ainda, o SPORT boost para melhorar o desempenho. Após o SPORT protein ter libertado a sua energia como fonte de proteínas e no seguimento do banho, fazer uma massagem com SPORT go para relaxar e regenerar os músculos.

Porque os pais também merecem a melhor tecnologia para cuidados de rosto

LUNA 3 Men créditos: Foreo

A marca que melhor alia a tecnologia aos cuidados de beleza e bem-estar, FOREO Sweden, assistiu a um crescimento da procura de dispositivos desenvolvidos para a pele masculina e, por esse motivo, lançou em 2020 LUNA 3 Men, desenvolvido especificamente para a pele masculina.

Este é o dispositivo que qualquer pai merece receber no dia que lhes é dedicado e onde temos uma verdadeira oportunidade de os surpreender com um presente que eles (ainda) não sabem que querem.

Graças ao novo LUNA 3 Men da FOREO, os homens podem, a partir de agora, melhorar os seus cuidados faciais de maneira simples, com limpeza mais eficaz e uma massagem antienvelhecimento em apenas dois minutos, o que facilita a introdução de hábitos de beleza essenciais na rotina diária masculina.