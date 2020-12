Não é novidade que a laca é um dos produtos essenciais e mais usados no que diz respeito ao mundo dos cabelos.

Mas para além de ser a sua melhor amiga para manter os seus penteados intactos e até controlar os cabelos frisados, este spray milagroso tem inúmeras outras utilidades que podem resolver muitos dos problemas do seu quotidiano.

Quer saber quais são? Dê uma vista de olhos agora e surpreenda-se.

1. Esconde os cabelos brancos

Junte um pouco de laca com uma sombra de olhos de um tom semelhante ao seu tom de cabelo e aplique nas suas raízes.

2. Serve de tinta de cabelo improvisada

Seguindo a mesma lógica da dica anterior, também pode fazer o mesmo com sombras de cores para dar um toque divertido ao seu cabelo. Este truque é perfeito para ocasiões como o Carnaval em que procura uma tinta de cabelo barata e temporária.

3. Mantém as sobrancelhas sempre bonitas

Quando escovar as suas sobrancelhas aplique um pouco de laca para que elas se mantenham alinhadas e perfeitas durante todo o dia.

4. Fixa collants e maillots

Só tem de colocar um pouco de laca nas zonas em que estas peças tendem a deslizar. Também pode aplicar em sapatos, quando utiliza meias mais finas, para impedir que escorreguem.

5. Disfarça a celulite

A laca ajuda a sua pele a ter uma aparência mais firme. No entanto este efeito desaparece quando entra em contacto com a água.

6. Retira os pelos da sua roupa

Numa toalha aplique um pouco de laca e passe pelas suas peças.

7. Evita furos nas suas meias

Antes de as calçar coloque laca na zona dos dedos para evitar que se rasguem.

8. Arranja fechos

Recorra à laca para impedir que os seus fechos desçam quando menos espera.

9. Remove nódoas de tinta e batom

No caso da tinta o melhor é molhar a mancha e depois passar com uma toalha que tenha um pouco de laca. Já com o batom, coloque laca sobre a nódoa, deixe atuar e passe uma toalha.

10. Seca o verniz das unhas

Se não gosta de esperar, experimente pulverizar as suas unhas acabadas de pintar com um pouco de laca.

11. Acaba com a eletricidade estática

A laca é perfeita para resolver este problema, tanto no seu cabelo como na sua roupa.

12. Mante os ganchos de cabelo no lugar

Antes de os colocar no seu cabelo aplique-lhes um pouco de laca.

13. Mantem os sapatos brilhantes durante mais tempo

Depois de engraxar os seus sapatos coloque laca.

14. Limpa manchas de verniz

Molhe a zona manchada e depois coloque laca. Para terminar só tem de passar com um pouco de papel.