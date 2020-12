Praticamente todos os dias são lançados novos produtos no mercado que prometem fazer maravilhas, mas o que é certo é que há produtos-chave que parecem ter “nascido” para perdurarem no tempo.

Caso seja uma 'beauty addicted', fique a saber quais os quatro produtos que devem ser indispensáveis no seu necessaire de maquilhagem.

1. Batom vermelho

É um verdadeiro dois em um! Para além do 'boost' no seu look, a sua auto estima vai agradecer. Esta ferramenta do poder feminino tem alguns truques para que seja alcançada a perfeição por isso, não se esqueça de passos fundamentais, tais como: esfoliar os lábios, mantê-los hidratados, aplicar base ou primer para uniformizar o tom natural dos lábios e, por fim, usar um lápis de contorno e aplicar com um pincel.

2. Iluminador

O toque de luz que desperta a sua tez! Usado nas maçãs do rosto, nos olhos, nas sobrancelhas, no arco de cupido e no osso do nariz, é perfeito para criar harmonia e naturalidade.

3. Secador de cabelo

É certo que não cabe num necessaire, mas esta ferramenta tão antiga merece especial destaque devido às maravilhas que consegue fazer na moldura do seu rosto. Secar, esticar e enrolar são algumas das suas funções para lhe dar um 'up' ao visual sem ter de recorrer a outras ferramentas.

4. Eyeliner

Provavelmente é das etapas mais aterradoras e sim, não é muito fácil, principalmente para quem não tem muita prática. No entanto, nunca sai de moda e quando se quer um look mais forte e sofisticado, é um dos seus aliados. A prática leva à perfeição portanto, escolha um tipo de eyeliner e pratique.