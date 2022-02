Este é um dos últimos fenómenos do Brasil e agora está também disponível em Portugal. A Heavy Duty Beauty, marca de cosmética desportiva, encontrou neste raro bioativo da floresta da Amazónia a receita perfeita para os cuidados de pele e músculos antes e depois da prática de desporto.

A inspiração chega do Brasil, mas a criação é portuguesa. Lançada no ano passado, a Heavy Duty Beauty tem como principal missão promover a adoção de rotinas e rituais de beleza – dentro e fora do ginásio –, através da aposta numa gama de produtos corporais destinados aos cuidados de pele e recuperação muscular.

Todos os ingredientes usados são vegan, cruelty-free e compostos por 98% de substâncias naturais.

Mas o verdadeiro segredo da Heavy Duty Beauty chama-se Óleo de Andiroba, um bioativo que nasce no coração da floresta da Amazónia e que ficou amplamente reconhecido pelas suas propriedades terapêuticas, antissépticas, anti-inflamatórias e cicatrizantes.

Entre as utilizações mais comuns deste óleo estão a massoterapia (massagens) e tratamentos externos de pele e cabelo, devido à sua capacidade de hidratação intensiva.

Este é precisamente o primeiro argumento da Heavy Duty Beauty, que alerta para o envelhecimento precoce da pele provocado pela desidratação durante a prática de atividades físicas.

O Óleo de Andiroba garante uma rápida absorção na pela e uma hidratação profunda, compensado a água que se perde durante a transpiração.

Por outro lado, pela sua capacidade anti-inflamatória, é um forte aliado na recuperação muscular pós-treino, permitindo não só o alívio de dores como também a preparação para o treino seguinte.

Para introduzir esta filosofia, a Heavy Duty Beauty sugere dois produtos

Creme corporal “Baby Got Back!”, composto por água de verbena, óleo de andiroba, óleo de girassol, extrato de figo da Índia, aloé vera, vitamina E e cafeína. Após uma leve e simples massagem, ideal para quem não tem muito tempo no ginásio, esta loção aquece e descontraí os músculos enquanto atua como anti-inflamatório, hidratante e reafirmante.

Pode ser usado em qualquer parte do corpo, recomendando-se as zonas mais sensíveis como pernas, abdómen e braços.

Creme facial “Lift Me Up!”, composto por água de perpétua roxa, extratos de videira, arroz hidrolisado, óleo de andiroba e óleo de tamanu enriquecido com ácido hialurónico, vitamina E e esqualeno obtido da oliva. Ultra hidratante e nutritivo, acalma a pele e previne a desidratação, atuando ainda como antioxidante, antienvelhecimento e anti-vermelhidão.

Além destas propostas, a Heavy Duty Beauty inclui ainda, no seu portefólio de produtos disponíveis exclusivamente na sua loja online, duas sugestões para aplicar no período de pré-treino.

O spray Ready, Set, Glow! e o creme Burn Baby Burn! têm como objetivo potenciar a performance e os resultados da prática de exercício físico – essencial para o empoderamento, vitalidade e confiança de qualquer homem ou mulher.

Não obstante a utilização destes produtos, a Heavy Duty Beauty recomenda uma rotina consistente de cuidados de pele para garantir resultados.

Tudo isto, claro, aliado à adoção de um estilo de vida saudável, onde se inclui não apenas a prática de atividades físicas como uma alimentação equilibrada.