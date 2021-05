O gua sha é a nova rotina de skincare que deve ter debaixo de olho

O gua sha é uma terapia alternativa chinesa, que data à dinastia Ming (1368-1644), consistindo num instrumento de pedra jade ou quartzo para esculpir e realçar os elementos mais proeminentes da cara, como as maçãs do rosto ou o maxilar. Isto acontece através da drenagem de líquidos e a promoção de criação de colagénio. O gua sha tem outros benefícios, como é o caso da prevenção do aparecimento de rugas, o alívio da tensão muscular, diminuição do inchaço dos olhos e a iluminação da pele.

Ultimamente, graças ao tiktok, o gua sha ganhou uma nova fama e tem feito parte da rotina de beleza de várias influencers e editoras de beleza pelo mundo fora. Inclua-o na sua e conheça em primeira mão os seus benefícios.