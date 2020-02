A pele dos seios é muito fina e frágil, sem músculos e repleta de tecido adiposo. Devido a essas características, um dos problemas que esta epiderme mais enfrenta é a perda de elasticidade e a consequente flacidez provocada por fenómenos como a variação de peso e gravidez. Por isso, esta zona do corpo femininino requer uma série de cuidados indispensáveis que devem começar por uma profunda hidratação, pela prática de exercício e por uma alimentação adequada.

Os exercícios que fortalecem os seios

A atividade física realizada, pelo menos, três vezes por semana, ajuda bastante a combater a flacidez. A melhor opção é a natação, independentemente do estilo que escolher. Através dela, exercitará os grupos musculares superiores e inferiores. "Também os exercícios localizados ou até mesmo a musculação, o chest press, o peck deck e o cross over dos ginásios são os melhores aparelhos, constituem verdadeiras maravilhas", refere a nutricionista Iara Rodrigues.

Mas, atenção, não existem exercícios milagrosos que façam aumentar o peito. "A solução passa por exercitar os músculos que sustentam os seios e desta forma dar a impressão de mais volume", aconselha a especialista. Estes exercícios localizados ajudam apenas a levantar os seios, refirmando-os. Por isso, não se entusiasme se os vir maiores. "É que, quando os músculos peitorais, que dão sustentação aos seios, são trabalhados, eles aumentam de volume, dando a impressão de que o peito é um pouco maior e mais empinado. É importante, contudo, não ter uma expetativa exagerada quanto aos resultados, já que a genética não se consegue mudar", sublinha Iara Rodrigues. Além das glândulas mamárias, os seios são como um saco de gordura revestido de pele.

"Por essa razão, se eles forem muito flácidos, a atividade física consegue apenas melhorar", explica a nutricionista. Lembre-se ainda de que não deve entrar a matar. Deve começar com pesos ligeiros numa fase inicial e ir, depois, aumentando o peso gradualmente. E também nunca se esqueça de fazer aquecimento antes dos exercícios e dos alongamentos no final, duas etapas essenciais. Deve complementar a atividade física com o uso de dermocosméticos refirmantes.

A alimentação que valoriza o peito

Os alimentos que consome podem ajudar a cuidar dos seus seios, pelo que Iara Rodrigues, nutricionista, recomenda a ingestão de:

- Alimentos ricos em vitamina A

Necessários para uma pele saudável, por dentro e por fora, devem fazer parte da sua dieta regular. Estes constituem um antioxidante com grande poder refirmante e protege contra as infecções. "A melhor fonte alimentar encontra-se na gema de ovo, no fígado de vaca ou de vitela, no óleo de fígado de bacalhau, na cenoura, na abóbora, na manga, no pêssego, no tomate, nos espinafres, na salsa e nas acelgas", salienta Iara Rodrigues, especialista em nutrição.

- Alimentos ricos em zinco