A paixão por desporto e bem-estar, que levou à criação da Heavy Duty Beauty, anda de mão dada com a preocupação com o meio ambiente, não fosse esta uma empresa de cosméticos orgulhosamente natural.

A missão da HDB Skincare é ajudar a desenvolver uma vida mais saudável ligada à prática de exercício físico e bem-estar, assim como promover o uso de cosméticos naturais - os produtos são 100% naturais, cruelty free e sem adição de parabenos e glúten.

Para esta Black Friday, a Heavy Duty Beauty decidiu prolongar os dias em que é possível aproveitar os packs especiais e o free shipping para se fazer compras online conscientes, ao longo de toda a semana, e quem sabe aproveitar já para fazer compras de Natal antecipadas.

É possível aproveitar os packs promocionais com bundles de produtos naturais e ainda beneficiar do código de portes grátis FREEYOURBODY, para entregas em 48 horas.

Packs de cuidados de pele: antes e depois do treino

Os produtos pensados para antes e depois da prática do exercício físico ajudam a alcançar uma pele hidratada e saudável, promovem uma pele limpa, reafirmada, tonificada e combatem o envelhecimento e vermelhidão.

Todos os produtos contêm Óleo de Andiroba que possui propriedades hidratantes que estimulam a regeneração e melhoram o aspeto da pele. Com propriedades antioxidantes, ajudam também no combate à celulite.

Pack Body Glow (85€)

Pack Body Glow créditos: Heavy Duty Beauty

Burn Baby Burn! - Creme corporal intensificador para o pré-treino, reafirma e tonifica a pele ao mesmo tempo que ajuda a queimar gordura localizada.

Waist Trimmer - Cinta de sudação que potencia resultados de queima de gordura localizada.

Baby Got Back! - Creme corporal hidratante e reafirmante para o pós-treino, anti-celulítico, reparador e regenerador.

Pack Pre Workout Burn (80€)

Pack Pre Workout Burn créditos: Heavy Duty Beauty

Burn Baby Burn! + Waist Trimmer

Ready, Set, Glow! - Spray Hialurónico de limpeza facial para o pré-treino, para todos os tipos de pele, que ajuda na firmeza e tonificação.

Pack After Workout Care (55€)



Pack After Workout Care créditos: Heavy Duty Beauty

Baby Got Back!

Lift me Up! - Creme hidratante facial tonificador para o pós-treino que acalma e repara, prevenindo a desidratação. Disponível para pele normal e seca, e para peles oleosas.

Os três packs estão disponíveis de 22 a 26 de novembro no site da Heavy Duty Beauty, onde é possível consultar os ingredientes, método de utilização, segredos e benefícios de cada produto.