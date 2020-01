Lipoescultura não é indicada para perda de peso

Uma lipoescultura não é apenas uma lipoaspiração. Apesar da remodelação corporal passar também pela retirada de gordura que está a mais no corpo, não é apenas isso e não é um procedimento adequado para quem quer perder peso. Remodelar o corpo é dar-lhe as formas desejadas, fazendo ajustes, retirando gorduras acumuladas em sítios estratégicos, como os flancos, ou dando forma a zonas do corpo que estejam menos voluptuosas, como as coxas ou as mamas, à semelhança do que um artista faz com uma escultura.

O procedimento não se foca apenas no abdómen

Uma remodelação corporal exige olhar para o corpo na sua totalidade, para que fique equilibrado, de acordo com cada estrutura. Neste sentido, a lipoescultura pode abranger zonas tão distintas como pescoço, barriga, flancos, coxas ou joelhos. O peitoral (no homem) ou a mama (na mulher) também podem ser tidos em conta neste processo, já que devem estar em linha com as restantes partes do corpo.

Gordura retirada pode ser reintroduzida noutra parte do corpo

A gordura não é necessariamente má, só o é quando está a mais. Na verdade, é um preenchimento natural, frequentemente utilizado nas lipoesculturas, já que permite aumentar o volume de outras zonas do corpo de uma forma simples, com um resultado muito natural. É comum, por exemplo, utilizar a gordura retirada dos flancos para preencher a mama ou os glúteos, sem que se note esse enchimento e sem qualquer imperfeição como a tão temida “casca de laranja”, já que é um “produto” natural, bem aceite pelo corpo, que se adapta.