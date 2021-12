A empresa sueca de beauty-tech FOREO, fundada em 2013, tornou-se desde então numa das principais empresas do mundo na indústria de beleza e cuidados com a pele.

Em novembro de 2021, a expansão da FOREO continua a todo o vapor com uma colaboração exclusiva com a marca de moda internacional & Other Stories.

Desde o início em 2013, a FOREO está focada na revolução da indústria da beleza com produtos inovadores que possibilitam tratamentos faciais profissionais em casa.

Em apenas oito anos, a FOREO passou de uma start-up a uma das empresas de beleza líderes do mundo, com uma gama que inclui desde escovas de dentes até ao dispositivo de limpeza facial LUNA, que já vendeu mais de 20 milhões de unidades.

créditos: Foreo

Agora, a história de sucesso continua quando a FOREO inova e passa a fazer parte da linha da loja online & Other Stories.

& Other Stories, que faz parte do Grupo H&M, foi lançada em março de 2013 e oferece um conceito moderno e feminino com estúdios de design em Paris, Estocolmo e Los Angeles.

A extensa gama de & Other Stories inclui tudo, desde roupas, sapatos, bolsas, acessórios e produtos de beleza, onde apenas algumas marcas externas bem selecionadas são incluídas como um complemento à gama.

A partir de novembro, os principais dispositivos da FOREO passaram a estar incluídos na oferta online de & Other Stories e distribuídos para um total de 29 países.

A FOREO apresentará o premiado produto LUNA mini 3 que limpa e esfolia a pele de maneira suave e eficaz. A linha online também inclui o UFO mini 2, que dá um impulso facial em apenas dois minutos com uma gama completa de luzes LED e terapia de calor, bem como as máscaras ativadas de UFO como a Make my Day e Call It a Night.