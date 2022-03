A fundadora Drunk Elephant, Tiffany Masterson, tem o prazer de partilhar a sua filosofia de eliminação de ingredientes considerados potencialmente nocivos com as fãs da marca que se apaixonaram pelos produtos através das redes sociais e em viagens aos EUA.

A expetativa é maior do que nunca, uma vez que as fãs contam poder comprar os produtos de cuidados de pele da Drunk Elephant, uma marca adorada em todo o mundo.

No âmago da filosofia Drunk Elephant está a convicção de que o que não faz parte de um produto é tão importante como o que o integra. Assim, nunca encontrará os Suspicious 6TM (óleos essenciais, álcoois secantes, silicones, protetores solares químicos, fragrâncias/corantes e LESS) em nenhum produto Drunk Elephant.

A eliminação destes seis ingredientes omnipresentes permite que a pele volte ao seu estado mais saudável e equilibrado. Todos os produtos Drunk Elephant são formulados com níveis ideais de pH, misturam-se facilmente e são altamente absorvíveis, para que possam ser usados na criação de “smoothies” personalizados de cuidados de pele.

A Drunk Elephant foi lançada nos Estados Unidos, em 2013, com seis produtos. Atualmente, a linha alcançou um status de culto e as fãs podem experimentar toda uma gama de produtos para o rosto, cabelo e corpo.

Masterson afirma: “Estou muito entusiasmada por poder continuar a ensinar a minha filosofia de que a pele deve dispor de ingredientes biocompatíveis para funcionar da forma correta. Tem sido um impacto enorme para tantas pessoas, mal posso esperar para ouvir o que a comunidade em Portugal tem a dizer.”

A coleção estará disponível online no site da Sephora e nas suas lojas físicas. Também pode visitar @drunkelephant no Instagram para saber mais e partilhar a sua jornada nos cuidados de pele com a apaixonada fiel da marca.