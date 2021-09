A esteticista brasileira Vanessa Paula, conhecida por ter criado o método Bumbum Brasil 180 - que promete nádegas maiores naturalmente, sem o uso de agulhas ou cirurgia - lançou uma linha de produtos que prometem acabar com a celulite na região dos glúteos e dar-lhe um efeito de lifting.

“Os produtos já foram exaustivamente testados pelos meus clientes”, diz Vanessa. “Eles adoram e aprovam. Todos obtiveram excelentes resultados”.

“Além de acabar com a celulite e dar um lift no bumbum, os meus produtos, quando combinados com uma rotina de exercícios, potencializam os resultados e aumentam o tamanho da zona naturalmente. Parece magia, mas na realidade é tecnologia”.

“Ao contrário de algumas marcas de beleza que vendem produtos sem a devida orientação, não tendo ótimos resultados, o que faz com que os clientes tenham de comprar consecutivamente os produtos durante muito tempo para obter algum efeito, todos os produtos da minha linha vêm com um passo a passo, um guia, para que todos possam obter resultados clínicos no conforto da própria casa”, completa. “Não precisa da ajuda de uma esteticista para obter ótimos efeitos”.

Vanessa atualmente possui um salão especializado em Portugal e viaja pelo mundo dando aulas para qualificar profissionais para a utilização do método BumBum Brasil 180. Também trabalhou com várias celebridades, como a vencedora do Miss Bumbum 2021, Lunna LeBlanc, que partilhou que o seu método foi decisivo para conquistar a coroa.

Saiba mais sobre Vanessa Paula e seus produtos seguindo o seu Instagram.