Esta semana decorre nos EUA o CES 2022, a principal conferência de tecnologia para o consumidor do mundo, e o Grupo L'Oréal revelou a sua mais recente inovação em tecnologia de beleza ao reinventar a coloração de cabelo.

Trata-se do Colorsonic, um dispositivo portátil e leve que usa um processo inovador, mas simples, para misturar a coloração e aplicar uniformemente no cabelo, proporcionando resultados consistentes na cor para quem faz coloração em casa.

Outras das inovações apresentadas é o Coloright, um sistema de coloração de cabelo conectado por Inteligência Artificial para cabeleireiros, que usa o Virtual Try-on para criar os tons desejados e um algoritmo que leva a um processo personalizado de coloração de cabelo com mais de 1.500 possibilidades de tonalidades.

A L'Oréal tem a mais longa herança de coloração de cabelo da indústria, pois inventou a primeira fórmula de tinta de cabelo sintética e segura do mundo há mais de 100 anos. Hoje, um século depois, a empresa mais uma vez revela a sua liderança em coloração de cabelo, transformando a indústria com duas inovações que prometem revolucionar a forma como pintamos o cabelo, quer seja em casa ou com um profissional.

Como funciona

Quando a pandemia causada pela COVID-19 levou ao encerramento temporário de muitos salões de beleza, o negócio de tintas domésticas para o cabelo cresceu 6%. Durante esse tempo, os consumidores enfrentaram os desafios de um processo de coloração de cabelo em casa que permaneceu praticamente inalterado durante décadas, seja na mistura da tinta de cabelo e na dificuldade em aplicar a mesma em lugares de difícil acesso.

Desenvolvido em resposta a estas necessidades e ao longo de um período de 5 anos, o Colorsonic usa um mecanismo de misturador personalizado para combinar uma quantidade precisa dos produtos para criar uma cor de cabelo.

O dispositivo distribui a dose certa de tinta e aplica-a no cabelo através de um bico oscilante de cerdas, que à medida que se movem em zigue-zague distribuem a cor uniformemente pelo cabelo.

Desta forma, pode selecionar uma cor de cabelo entre os 40 tons no site Colorsonic. O kit de coloração sem amoníaco é convenientemente enviado diretamente para a sua casa.

A L'Oréal planeia lançar o Colorsonic no início de 2023.