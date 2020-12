A depilação permanente é um tratamento efetuado com um aparelho de luz pulsada que é realizado através da ação de uma potente fonte de luz filtrada que emite feixes de luz em direção a um alvo preciso, transmitindo uma grande quantidade de energia com o fim de destruir da raiz do pelo sem danificar os tecidos envolventes. Esta técnica é indicada para reduzir os pelos indesejados em várias partes do corpo.

Quando ao número de sessões necessárias para atingir os resultados desejados, esse é variável. Na maior parte dos casos, o tratamento dura, no mínimo, seis sessões, com uma periodicidade mensal, mas pode variar de mulher para mulher, alertam os especialistas. Após o tratamento, a pele poderá ficar mais sensível às agressões externas, pelo que se recomenda o uso de um produto sem álcool e protetor solar.

Antes de se dar início ao tratamento, há um trabalho prévio que tem de ser feito pelo(s) especialista(s) contratado(s). Nessa fase, numa consulta de preparação, é feita uma observação cuidada da zona a depilar, para determinar a sensibilidade local da derme e definir a intensidade dos raios a utilizar, de acordo com o tipo de pelo e de pele. Só depois é que se avança para o procedimento final em si.

Porque deve preferir fazer este tratamento no inverno

No inverno, a luz pulsada funciona através da atração exercida pela melanina que está presente no folículo piloso, destruindo ou danificando o pelo. Para um melhor aproveitamento do tratamento, convém que a pele não esteja bronzeada, o que tende a acontecer nesta fase, a não ser que tenha viajado pouco antes para um destino de sol e praia, o que inviabiliza este procedimento nesta altura.

Assim, deve evitar-se também a exposição solar ou sessões de solário nas três semanas que antecedem o tratamento. Além disso, após a sessão não convém apanhar sol diretamente na pele, uma vez que esta se encontra sensibilizada pela luz. O preço deste tipo de tratamento situa-se, em média, a partir dos 20 € por sessão, sendo que, à semelhança de outros tratamentos, o preço varia consoante a zona a tratar.

Texto: Rita Caetano