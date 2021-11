A espuma de limpeza suave ETAT PUR apresenta agentes de limpeza suaves (sem sulfatos), de origem vegetal e que respeitam o filme hidrolipídico da pele.

"Contém Gluconato de Zinco, que ajuda a purificar a pele, e Capriloil Glicina, que inibe a 5-α-redutase, uma enzima envolvida na produção de sebo", explica a marca em comunicado.

A sua textura em espuma é mais confortável e prática para limpar e suavizar a pele sem a agredir. "É ideal para quem apresenta uma pele normal a mista e procura um produto (com enxaguamento) que limpe eficazmente o rosto de forma suave. A pele fica eficazmente mais limpa e confortável", garante a marca.

O que torna esta espuma especial?

"É composta por apenas 15 ingredientes e com 99,7% de cuidados biomiméticos. A sua fórmula, prontamente biodegradável, tem um pH = 5,2 (amigo da pele) e é 100% indicado para peles sensíveis", adianta a nota.

Como aplicar?

Pode ser aplicada de manhã e à noite, antes de aplicar o hidratante.

Aplicar uma pequena quantidade no rosto (na pele previamente húmida) e massajar suavemente com a ponta dos dedos. Enxaguar abundantemente com água morna.

Quais os benefícios?