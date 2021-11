A Black Friday chegou e este é o momento perfeito para ter a oportunidade de ter em casa os produtos mais procurados da época.

Se a FOREO está na sua lista de desejos, não perca todas as suas surpresas e conheça as oportunidades únicas que a FOREO preparou para esta Black Friday.

Este ano não resista e mime a sua pele com os melhores tratamentos de spa em casa FOREO e com oportunidades irresistíveis.

Até 28 de novembro aproveite - 50% em vários dispositivos FOREO, e - 30% nas nossas estrelas: BEAR, UFO 2 e LUNA 3. É a primeira vez que os dispositivos estrela estão disponíveis a este preço.

BEAR

créditos: Foreo

Com as microcorrentes e pulsações T-Sonic, conseguimos uma pele mais lisa e firme graças ao efeito lifting facial não invasivo de BEAR.

Exercitar os músculos faciais é essencial para combater o envelhecimento natural e a flacidez da pele e com a mais recente tecnologia de microcorrente profissional é possível fazê-lo em casa. BEAR exercita os 65 músculos do rosto e pescoço com microcorrentes para obter uma tez e contorno mais definidos e um aspeto rejuvenescido.

Para que a tecnologia de microcorrentes seja eficaz, BEAR deve ser sempre utilizado com um gel condutor, como o SERUM da FOREO, que além de ser um fio condutor para microcorrentes, os seus princípios ativos ajudam ainda mais os resultados do tratamento.

Uma das características únicas de BEAR, é o Anti-Shock System que garante tratamentos anti-choque para máxima segurança e conforto, transformando BEAR no dispositivo de microcorrentes mais seguro do mundo.

LUNA 3

créditos: Foreo

LUNA 3 é a escova de limpeza facial inteligente da FOREO que graças às suas 8.000 pulsações TSonic por minuto e aos seus filamentos de silicone ultra-higiénico e antibacteriano, limpa delicadamente a pele eliminando 99,5% de resíduos, restos de maquilhagem, suor e células mortas, deixando a pele pronta para os próximos passos da rotina facial.

A massagem facial antienvelhecimento inteligente estimula a circulação ao mesmo tempo que reduz os sinais de envelhecimento no rosto e pescoço.

Esta massagem ajuda a pele a absorver os ingredientes de skincare de forma mais eficaz, ao mesmo tempo que estimula a produção de colagénio e elastina, o que ajuda a obter um rosto mais jovem e radiante.

LUNA 3 é 100% personalizável, possui 16 intensidades programáveis e diferentes rotinas de massagem à sua escolha no aplicativo FOREO For You.

UFO 2

créditos: Foreo

FOREO UFO 2 é o dispositivo ideal para obter um tratamento facial inteligente de 2 minutos, juntamente com a mais recente inovação em máscaras inteligentes para cuidados faciais profissionais. UFO 2 junta tecnologias de tratamento facial altamente eficazes com fórmulas de máscaras de tratamento facial exclusivas para um ritual de beleza 100% personalizado.

As tecnologias de UFO 2 (pulsações T-Sonic, termoterapia, crioterapia e luzes LED) e a gama de 13 máscaras ativadas por energia são o conjunto perfeito para conseguires o máximo da tua rotina de beleza, adaptadas às necessidades específicas da pele e em apenas 2 minutos.

A campanha de Black Friday da FOREO, com oportunidades até -50%, está disponível em: Sephora, Perfumes & Companhia, Skin, Loja do Shampoo e outras perfumarias seletivas.