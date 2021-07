Quer goste de cidade, visitar museus e esplanadas. De praia, gelados e brisa do mar ou de natureza, piscina e desporto ao ar livre, a Skin, espaço de cosmética e beleza, pretende celebrar o verão com todos os tipos de personalidade. Para isso, lançou a campanha mySkinSummer, onde apresenta três kits de verão.

Para quem é amante de umas férias na praia, a Skin sugere o kit Golden Girl. Este kit contém diversos produtos de cuidados solares e bronzeadores, ideais para quem quer passar o verão a apanhar muito sol.

Desde produtos direcionados para o pós solar, como o Caudalie Leite Pós-Solar, a protetores de cabelo, como o Nuxe Sun Óleo Protetor de Cabelo, este kit promete ser um sucesso em todos os dias do verão.

kit Golden Girl créditos: Skin

A pensar em todos aqueles que preferem passar as suas férias no silêncio do campo, foi criado o kit Fresh Girl. Este tipo de férias rima com andar descalça na relva, de forma a absorver toda a tranquilidade característica deste lugar.

Neste kit, existem 7 produtos essenciais, desde cuidados solares a cuidados de hidratação, tais como: Apivita Express Beauty Máscara Nutritiva Mel e Piz Buin Tan & Protect SPF30 Spray Bruma Solar.

kit Fresh Girl créditos: Skin

Já para as mulheres que preferem passar o verão na agitação da cidade, existe o kit Trendy Girl, com os cuidados adequados para uma vida agitada na cidade e pronta para qualquer momento.

O espaço de cosmética apostou em produtos de maquilhagem, como a famosa máscara de pestanas, Maybelline Lash Sensational Sky High Máscara de Pestanas Cor Very Black e em outros produtos, como o Vichy Natural Blend Lip Nude Bálsamo Labial e o Bioderma Photoderm Nude Touch SPF50 +., porque a proteção solar não pode ser esquecida.

kit Trendy Girl créditos: Skin

Estes kits serão o sucesso do brilho deste verão e compilam entre 7 a 9 produtos das melhores marcas de cosmética. Através da campanha mySkinSummer, todos os que procuram produtos de beleza podem encontrá-los numa oportunidade mais acessível, ao invés da compra dos produtos individualmente.

A campanha é válida até 31 de agosto e inclui uma oferta de bolsa de praia.