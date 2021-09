Existe apenas uma pequena percentagem da população que nasce com o cabelo ruivo e isso deve-se ao facto de existir uma mutação na melanocortina, a substância que está responsável pela melanina e que estimula a pigmentação da pele e consequentemente os pelos do corpo.

Se faz parte de um destes sortudos de certeza que tem um cuidado excelente com o seu cabelo, mas caso isso não aconteça saiba que para manter o tom brilhante é imprescindível que siga estas regras.

Não lavar o cabelo todos os dias

Esta é sem dúvida uma das dicas mais importantes para as ruivas e não só. O facto de lavar o cabelo todos os dias faz com que elimine a hidratação natural e por isso, ele acaba por tornar-se mais seco e fica com maios tendência a partir-se.

Usar água morna ou fria

Embora no verão seja mais fácil seguir esta dica, a verdade é que lavar o cabelo com água muito quente faz com que este se torne mais oleoso e consequentemente, tenha mais tendência a partir-se.

Produtos específicos

Certifique-se que usa produtos específicos para cabelos ruivos, pois estes tem componentes que vão facilitar ainda mais o seu tom natural e torna-lo ainda mais bonito.

Fazer uma hidratação

Por muito cuidado que tenha com o seu cabelo em casa, é indispensável fazer uma boa hidratação no salão.

Proteger o cabelo do sol

Tal como deve usar diariamente protetor solar, também deve usá-lo no seu cabelo. Existem produtos específicos para proteger p cabelo do sol e assim garantir que o seu tom natural não se altera.

Aposte no leave in e em finalizadores

Como o cabelo ruivo tende a perder mais água, é necessário que opte por produtos que sejam constituídos por óleos naturais e proteínas. Assim consegue garantir que o seu cabelo fique sempre bonito e cheio de hidratação.