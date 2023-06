Matilda Djerf, a influencer sueca que além de ter dominado as redes sociais com o seu estilo minimalista e a sua marca de roupa, Djerf Avenue, tornou o seu corte cabelo num dos mais cobiçados da década. O corte é composto por madeixas loiras, que consistem em várias camadas longas e franja, no estilo curtain bangs.

O seu cabelo tornou-se viral graças ao Tiktok e ao Pinterest, contudo Matilda, não foi a primeira it girl a adotar este estilo. Este penteado remete-nos para os anos 2000, tendo-se tornado uma referência clássica a Jennifer Aniston ou Julia Roberts.

Inspira-se nesta “febre” que já invadiu os salões portugueses.

Contudo, e apesar deste estilo que todas gostaríamos de ter, a manutenção deste cabelo não é tão simples como parece. Além de shampoo de qualidade, Matilda, não dispensa de óleo de Argão a seguir à lavagem do cabelo, tal como o protetor térmico.

Após este processo de cuidados com o cabelo, extremamente necessários para obter, o volume e brilho, que a influencer não abdica, a secagem, também não é feita ao acaso.

Com ajuda do, também viral secador, Dyson, o cabelo é seco sempre para trás com a escova modeladora, mas o foco está nas pontas. Estas são sempre modeladas para fora para garantir o volume e o movimento procurado, escovagem para trás e assim consegue-se a franja de sonho.

Se não tem o secador, que promete elevar os cuidados de cabelo ao nível de cabeleireiro, pegue na sua escova redonda e mãos à obra, o efeito vai ficar o desejado.