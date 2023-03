Todos os anos há uma série de novas tendências capilares e este não é exceção. Cortes volumosos e por camadas, cabelos soltos e novas técnicas de lavagem. Com tantas novidades é difícil acompanhar tudo e é por isso que María Roberts, hairstylist de renome e embaixadora da Dyson em Espanha e Portugal, selecionou as tendências mais interessantes. A hairstylist apresenta também algumas dicas para alcançar o estilo pretendido sem muito esforço.

Volume, camadas e movimento: as três chaves na hora de cortar

Começando pelos cortes de cabelo, María diz que o cabelo com movimento vai ser a tendência da estação. "Para o conseguir, devemos optar por camadas mais curtas, cabelo menos liso e, sobretudo, penteados com muito volume", explica. Para isso, recomenda reduzir a utilização de pranchas e optar por modeladores de cabelo e secadores.

Cabelos ao vento e rabos-de-cavalo médios

Para ocasiões especiais, como encontros ou eventos, a hairstylist recomenda os rabos-de-cavalo médios e os clássicos apanhados baixos como os go-to deste ano. O meio-apanhado com volume é um dos seus favoritos: “Se tem camadas, melhor ainda! A Hailey Bieber sabe bem como usá-lo”, comenta. Por outro lado, relativamente aos penteados do dia a dia, María afirma que os cabelos soltos com volume, com as pontas viradas para dentro e muito movimento são a tendência.

Também se vai usar muito o cabelo natural com um ligeiro efeito despenteado. Para que não pareça descuidado, a hairstylist recomenda que o foco esteja em esconder os cabelos partidos ou novos (os conhecidos baby hairs) para que o cabelo pareça informal, mas cuidado e saudável em simultâneo.

Nem claros, nem escuros extremos: os híbridos chegam à coloração do cabelo

Este ano os cabelos misturam os tons naturais com alguns mais arriscados. Um dos mais populares é o bronze ou copper. Ideal para quem quer experimentar um ruivo menos marcado. “A melhor maneira de o conseguir é apostando em reflexos em cobre”, explica María. “Desta forma, conseguimos um resultado entre o ruivo alaranjado brilhante e o escuro”.

O bronde é outro tom tendência. Como o próprio nome indica, trata-se de um híbrido entre o loiro (blonde) e o castanho (brunette) que se consegue aplicando madeixas loiro escuro a quem tem o cabelo castanho e procura manter um estilo natural, mas com um boost de luminosidade. “As celebridades que melhor usam este tom são a Hailey Bieber, a Blanca Suárez, ou a Jennifer Lopez”, aponta o hairstylist.

Por último, está o rose gold, um loiro rosado suave e doce, em vez de atrevido. Combina tonalidades ruivas, rosa e loiras para conseguir uma cor que simula o rosa dourado. Fica muito bem em todo o tipo de cabelos, tanto loiros como castanhos, já que combina uma base escura com madeixas baby lights, ou em forma de balayage deixando a raiz natural.

A lavagem invertida, a moda que converte o champô no segundo passo

Quando falamos em cuidados, uma das técnicas mais em voga é a lavagem invertida, que consiste em aplicar a máscara habitual, pré-máscara ou condicionador, antes do champô. Existe um debate acerca deste tema e apesar de alguns especialistas discordarem, outros afirmam que é uma boa opção para quem tem o cabelo muito fino ou oleoso. Para o efeito, Maria Roberts afirma: “Também gosto de utilizar sempre o secador no sentido da cutícula para não danificar o cabelo e conseguir um efeito mais polido”.