As pestanas são um elemento essencial no rosto do que diz respeito à maquilhagem. Elas têm o poder de mudar o olhar dando-lhe mais destaque, não é por acaso que as máscaras de pestanas são um dos produtos de beleza mais vendidos no mundo.

Se ainda não arriscou na sua utilização, dê uma vista de olhos nas dicas que temos para si!

A escolha das pestanas

A primeira dica é escolher as pestanas certas. Se procura um look natural, esqueça aquelas de fantasia com pelos enormes. Escolha pestanas naturais, curvadas e espaçadas, já se for para um saída à noite pode escolher modelos mais preenchidos. Se achar que são grandes de mais ou muito compridas, podem sempre cortá-las à sua medida com uma tesoura.

Enrolador de pestanas

O segundo passo é utilizar um revirador das suas pestanas, criando uma curvatura natural. Pode ainda aplicar uma camada leve de máscara para lhe dar mais estabilidade.

Cola

Deve utilizar uma cola própria para o efeito e colocá-la levemente e sem exageros na base das pestanas, nunca diretamente na sua pálpebra. Pode aplicar um pingo de cola sobre as costas da mão e com a ajuda de uma pinça tocar ao de leve com a pestana falsa. Depois de aplicar a cola na pestana deve esperar cerca de 40 segundos até a aplicar.