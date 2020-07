Os dias quentes podem fazer maravilhas pela sua pele, mas também podem trazer algumas coisas más. O importante é que cuide do seu rosto com as dicas certas e não dispense manter uma rotina de beleza que mantenha a sua pele bem hidratada.

Dê uma vista de olhos nas dicas que temos para si.

Mantenha a pele hidratada

Como forma de manter a humidade da sua pele é necessário que utilize produtos que a reponham. Para isso, uma boa dica a reter é adicionar um sérum ao seu creme hidratante, o que vai fazer com que a pele se mantenha mais hidratada ao longo do dia.

Evite a irritação da pele causada pelo suor

Com as temperaturas quentes é normal que a sua pele acabe por suar e fique mais irritada. Para que isto não aconteça uma boa dica é optar por um hidratante mais leve, que vai fazer com que a sua pele fique mais calma e hidratada.

Proteja-se dos danos causados pelo sol

Esta dica é sem dúvida uma das mais importantes e está relacionada com o protetor solar. Seja verão ou inverno o uso deste produto é indispensável na sua rotina de beleza e por isso, deve ser aplicado todos os dias pela manhã. Opte por um protetor solar suave e de preferência transparente.