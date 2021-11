1 - O que são as rugas “código de barras” e quando começam a surgir?

As rugas que se instalam ao redor dos lábios são conhecidas por código de barras e resultam dos movimentos repetidos por nós realizados sempre que comemos, falamos ou que expressamos emoções.

As rugas inicialmente (30 anos) são superficiais e impercetíveis, só aparecem quando a boca mexe, mas com o tempo, o fotoenvelhecimento, o tabaco, as rugas dinâmicas dão lugar às rugas estáticas, ou seja, já se vêm mesmo quando estamos em repouso.

2 - É possível eliminar estas rugas naturalmente?

Não, só mesmo recuperando a elasticidade da pele, e hidratando em profundidade a ruga com ácido hialurónico, ou seja preenchendo-a para que deixe de ser perceptível.

3 - Como é que funciona o tratamento através do preenchimento?

O tratamento é simples: com anestesia local (um creme ou uma anestesia semelhante àquela que conhecemos do dentista) o ácido hialurónico é aplicado com suavidade, de forma a não deixar marcas ou nódoas negras.

4 - Este procedimento necessita de anestesia?

Normalmente sim.

5 - É um procedimento doloroso?

Com o apoio da anestesia o procedimento é perfeitamente indolor.

6 - Vou ficar com um ar “artificial”?

Este é um receio muito comum, uma vez que, quando não é realizado da forma correta, este procedimento pode causar volume exagerado dado à periferia da boca, um aspeto pouco natural. Quando é realizado com o ácido hialurónico específico e com a técnica adequada, este efeito exagerado não acontece e a boca e a sua periferia mantêm um ar natural, cuidado e rejuvenescido.

7 - Quanto tempo demora o procedimento?

O procedimento dura cerca de 15 minutos. No dia seguinte, pode haver algum inchaço, ainda que ligeiro, mas passa até ao fim desse dia. Não interfere com a vida quotidiana da paciente.

Um artigo da médica Ana Silva Guerra, cirurgiã plástica, reconstrutiva e estética.