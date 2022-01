A Lush celebra a entrada no Novo Ano Chinês com uma bomba de banho de edição limitada dedicada ao animal do horóscopo chinês deste ano: o tigre.

Um impressionante e inovador desenho em 3D que conta com a fragrância mais popular da marca: Karma.

O Ano Novo Chinês celebra-se em vários países asiáticos há mais de 4000 anos. Em 2022 será o ano do tigre, desde 1 de fevereiro de 2022 até 21 de janeiro de 2023.

O tigre é o terceiro animal do horóscopo chinês e simboliza o poder. As pessoas nascidas sob este signo desfrutam da vida, são aventureiras, intensas e com um grande talento.

LUCKY TIGER

Lucky Tiger créditos: Lush

Uma bomba de banho de edição limitada que liberta na água o intenso aroma a laranja do Brasil e uma cor dourada.

O óleo de patchouli dark vem diretamente do Centro de Permacultura de Gayo Lues, em Sumatra, onde é cultivado com práticas regenerativas.