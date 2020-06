O mercado da beleza é diariamente invadido por produtos com novas texturas, formulações inovadoras, fórmulas renovadas e, nalguns casos, com fator de proteção solar integrado. A nova cosmética autobronzeadora, em gel, em creme, em spray ou até em toalhetes, vai permitir-lhe obter um tom perfeito em poucas horas, não só na cara mas também no corpo. Como se não bastasse, também pode potenciar a cor com aplicações sucessivas. O modo de atuação dos autobronzeadores é simples.

Estes produtos contêm dihidroxiacetona (DHA), uma substância que, ao entrar em contacto com os aminoácidos das proteínas cutâneas, produz uma reação química que confere, de imediato, cor à epiderme, a superfície da pele, sem ativar o mecanismo de bronzeado normal. Assim, a pele não escurece por causa da melanina, como acontece nos casos de exposição solar excessiva, mas por causa da tinta que afeta apenas a camada superficial da pele, hidratando-a simultâneamente durante esse processo.

A DHA é uma molécula muito grande, que não consegue penetrar nas camadas mais profundas da pele, o que garante a sua inocuidade, já que só atua à superfície. Como a epiderme se renova continuamente graças ao processo de esfoliação natural, a cor desaparece aos poucos, ao fim de três ou quatro dias, sendo necessário voltar a aplicar o produto para manter o tom obtido. Para potenciar os resultados, deve escolher o autobronzeador mais adequado. Atualmente, a DHA confere uma coloração muito próxima do bronzeado natural, quando comparada à obtida com produtos mais antigos, que tinham uma grande desvantagem.

Se não fossem muito bem espalhados, deixavam inestéticas manchas alaranjadas na pele, como certamente se recorda. As fórmulas mais modernas dos lançamentos atuais adicionam também eritrulose, outro agente autobronzeador mas menos intenso, muito utilizado nos autobronzeadores progressivos, que reage de forma mais lenta e uniforme com as proteínas da camada córnea, produzindo, em associação com a DHA, um bronzeado ainda mais homogéneo e minimizando o risco de manchas.