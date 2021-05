A procura por cirurgias plásticas e procedimentos estéticos tem vindo a aumentar, de acordo com o Dr. Luiz Toledo, cirurgião plástico, e já representam cerca de 20% das intervenções realizadas por si.

"Esta proporção mudou nos últimos dez anos, quando os homens representavam apenas 15%, mas hoje em dia já estamos a falar de um atendimento de 20% de homens e 80% de mulheres”, acrescenta.

E quais são as cirurgias e procedimentos estéticos mais procuradas pelo sexo masculino?

“Os homens mais jovens querem harmonizar o rosto, eliminar um nariz muito grande, orelhas de abano ou aumentar um queixo muito pequeno. A partir de uma certa idade, quando as rugas começam a aparecer, a cirurgia de pálpebras e a remoção de rugas na face ajuda os homens a parecerem mais ativos e enérgicos”, explica o cirurgião plástico.

Já no que se refere às cirurgias no corpo, “as mais procuradas pelos homens são a lipoaspiração, para eliminar gordura localizada no abdómen e na cintura, e a ginecomastia, para reduzir o tamanho das mamas masculinas”, acrescenta Luiz Todelo.

A chegada do verão faz aumentar a procura e o facto de se expor mais o corpo, com as roupas e mesmo na praia, faz com que os homens já se estejam a preparar para a nova estação, principalmente porque muitas destas cirurgias precisam de um período de recuperação de cerca de 30 dias antes de poderem apanhar sol.

E a essa preocupação acrescentam outras duas: “os homens preocupam-se em obter um resultado natural e ficar sem nenhum estigma, marcas ou cicatrizes que possam denunciar uma cirurgia plástica. Eles também preferem procedimentos de rápida recuperação para não ter que ficar sem trabalhar muito tempo”, refere o Dr. Luiz Toledo.

Há uma cirurgia em particular que se destaca como a que exige mais cuidado na sua realização

“A rinoplastia ou cirurgia para modificar o nariz. O cirurgião deve ter muito cuidado para obter exatamente o resultado pretendido. Com uma consulta por computador o médico consegue prever o resultado possível e, se o paciente concordar, então fazer a cirurgia. O computador é eficaz nesta previsão em cerca de 80% dos casos e o cirurgião deve ter muito cuidado para não feminizar o nariz já que a face poderá ficar comprometida com um mau resultado”, explica o cirurgião plástico.