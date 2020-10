O café é uma das bebidas mais consumidas no mundo inteiro. São poucas as pessoas que não o bebem. Mas é muito mais do que uma bebida energética, pois podemos encontrar uma variedade de propriedades benéficas quer para a saúde, quer para a beleza. Conheça três formas de incorporar o café na sua rotina de beleza nas dicas abaixo.

Torne-o num aliado no combate às olheiras

O café tem ótimos resultados a combater as olheiras e manchas escuras debaixo dos olhos, sendo um aliado perfeito para se tornar mais confiante e bonita. A cafeína servirá para descongestionar a região, por isso, embebeda discos de algodão em café e aplique por alguns minutos debaixo dos seus olhos. Se preferir, aplique diretamente as borras nessa zona do rosto.

Utilize-o como anti-celulítico

Este elemento contém propriedades únicas para combater a tão indesejada “casca de laranja”. Recolha os restos de café usados em cápsulas e aplique diretamente nas suas coxas, fazendo movimentos circulares para ativar a circulação e depois retire com água.

Use-o como esfoliante

A aplicação do café moído no corpo serve para remover as células mortas. Tanto é usado para máscaras faciais, como corporais. Aplique uma colher de café moído com duas de mel ou de iogurte e faça uma máscara facial caseira. Este produto pode ser utilizado para esfoliar o rosto, o couro cabeludo e até mesmo os pés. Experimente!