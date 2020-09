O gelo, quando usado da maneira certa, pode ser um excelente aliado nos cuidados com a pele e com o corpo. Além de ser algo que existe em todas as cozinhas, tem inúmeros benefícios que se calhar ainda desconhece.

Descubra quais são com as dicas e surpreenda-se com as melhorias visíveis no aspeto da sua pele.

1. Ajuda a combater a acne

Lave bem o rosto e ponha o cubo de gelo - previamente colocado dentro de um pano para evitar queimaduras - sob a borbulha por 5 minutos.

2. Ajuda a fechar os indesejados poros abertos

Faça uma massagem no seu rosto - nas zonas onde tem os poros mais abertos - com o auxílio do cubo de gelo por cerca de 2 ou 3 minutos. Repita o processo por alguns dias.