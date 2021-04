A pele sensível com tendência a vermelhidão apresenta, como característica principal, uma propensão da pele facial para a vermelhidão. Esta vermelhidão pode ser causada por vários fatores, tais como fatores ambientais (ex. calor, frio, vento, exposição solar), de estilo de vida (ex. produtos de aplicação tópica, cosméticos, comida picante ou quente), stress, ansiedade, etc.

Além disso, tende a ser muito sensível e delicada e normalmente apresenta, além de vermelhidão, prurido, secura, sensação de picadas e de ardor, de modo que não é apenas um problema estético, mas é também um desconforto para aqueles que sofrem com ela.

Os cuidados diários da pele são essenciais para a manter em boas condições. No caso de pele com tendência a vermelhidão, a rotina de limpeza e hidratação é fundamental e é necessário realizá-la com produtos específicos para este tipo de pele.

Neste sentido, marca especialista neste tipo de peles recomenda quatro dicas básicas para o cuidado da pele sensível com tendência a vermelhidão:

1. Optar por um estilo de vida saudável: É importante seguir uma alimentação variada e equilibrada, evitando alimentos muito picantes, demasiado quentes ou com muitas especiarias, que podem desencadear ou agravar a vermelhidão. Por outro lado, é importante evitar também o consumo de bebidas alcoólicas, o tabaco, bem como situações de stress e ansiedade. Evite os fatores que desencadeiam ou agravam a sua vermelhidão facial

2. Proteja a pele do sol durante todo o ano: Tanto a radiação UV como o calor produzido pelo sol favorecem o aparecimento de vermelhidão, razão pela qual é importante para a pele com tendência a vermelhidão evitar a exposição excessiva, prolongada ao sol e durante as horas de maior calor, bem com utilizar proteção solar durante todo o ano.

Neste sentido, é importante optar por protetores solares que confiram proteção solar alta, com filtros minerais que ajudam a proteger o rosto da radiação, e que são bem tolerados, evitando, se possível, os protetores solares com perfumes.

3. Manter uma rotina adequada de cuidados diários da pele, com produtos específicos. Opte por produtos de limpeza e hidratação formulados para pele sensível com tendência a vermelhidão. Deve seguir uma rotina simples, mas baseada em duas etapas essenciais: limpeza e hidratação. É importante limpar o rosto duas vezes por dia, utilizando produtos suaves que não sequem nem irritem a pele nem danifiquem a barreira cutânea.

Para a hidratação, é essencial escolher produtos que hidratem e suavizem a pele, apaziguem o desconforto, e ajudem a manter a integridade da barreira cutânea. Uma vantagem? Que incorporem cor para camuflar o tom avermelhado da pele.

4. Aconselhe-se com um dermatologista. Existem diferentes situações que podem causar vermelhidão da pele. Procure aconselhamento com um dermatologista, para que o médico possa avaliar a sua situação, efetuar as recomendações necessárias e indicar-lhe os produtos de cuidado da pele mais adequados para si.