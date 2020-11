Se os tons neutros estão em destaque nos looks, nos cabelos já não é bem assim. Para esta estação o destaque está no rosa, mais propriamente no tom rosé, que se alia ao loiro para dar alguma cor aos dias mais frios.

Se está a pensar em mudar de visual, mas não quer optar pelos tons de sempre porque não dar uma oportunidade ao rosé e destacar-se nesta nova estação?

Inspire-se e mude o seu visual!