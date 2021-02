Para quem vai fazer pela primeira vez uma cirurgia plástica, há questões fundamentais a colocar ao cirurgião plástico para que a mesma corresponda ao objetivo pretendido e também para que saiba, passo a passo, tudo o que é necessário fazer e como vai decorrer o processo.

Como refere Luiz Toledo, cirurgião plástico, “um dos pontos fundamentais é revelar ao cirurgião a motivação da cirurgia, o objetivo final da mesma, para que não crie falsas expectativas acerca do resultado ou que a cirurgia se baseie em ilusões difíceis de atingir”.

E sugere que o melhor mesmo é “levar a sua lista de perguntas para a consulta para que consiga esclarecer todas as suas dúvidas e não se esquecer de alguns pontos vitais”.

8 questões a colocar:

1. Onde será realizada a cirurgia? O local da consulta não é o mesmo da cirurgia e, por isso, é importante que seja um hospital certificado com todas as instalações cirúrgicas e de recuperação em ordem.

2. Que tipo de anestesia será utilizada? No pré-operatório é sempre realizada uma consulta do paciente com o anestesista e é uma boa altura para colocar todas as dúvidas relativas ao procedimento.

3. Quais os exames necessários? Normalmente é pedido um hemograma completo, glicemia, tempo de coagulação, teste de hepatite B e C e um teste de Covid19. É ainda solicitado um histórico médico completo e radiografias, ecografias, eletrocardiograma ou exames de sangue adicionais apropriados serão solicitados pelo cirurgião antes da cirurgia.

Além disso, as pacientes de cirurgia de mama precisam de fazer uma mamografia antes e depois da cirurgia. Todos os exames devem ser realizados no mês anterior à data da cirurgia.

Às vezes, os níveis de ferro precisam ser regulados antes da cirurgia e é absolutamente vital que a saúde do paciente seja verificada através de exames solicitados para garantir um ambiente cirúrgico seguro.

4. Qual o tempo de recuperação total ou mesmo até voltar a fazer exercícios, trabalhar, conduzir e carregar objetos como sacos de compras, por exemplo?

5. Quais os cuidados pós-operatórios e quantas visitas pós-operatórias são necessárias?

6. Como cuidar do local da ferida, quanto tempo até os pontos serem retirados e possíveis hematomas?

7. Quais os possíveis riscos envolvidos?

8) Revele ao cirurgião qual a sua motivação para a cirurgia. Esta questão é fundamental para que o resultado final corresponda às expectativas, e isso seja claro entre o cirurgião e o paciente.

Fonte: Luiz Toledo, cirurgião plástico