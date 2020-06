Não, porque as zonas destinadas à lipoescultura não estão relacionadas com o emagrecimento. Se uma pessoa emagrece, fica com uma cintura muito magra mas a zona das ancas e das coxas continua volumosa. Trata-se de gordura constitucional com marca familiar. Esta cirurgia resolve esse problema.

5. Que tipo de anestesia é empregue numa lipoaspiração tridimensional?

Pode ser realizada com anestesia local, com anestesia local com sedação, anestesia geral, em regime ambulatório... Na minha experiência, 99% das lipoesculturas são realizadas em regime ambulatório, sem internamento, com anestesia local ou anestesia local com sedação. O tal 1% diz respeito à anestesia geral e está associado a outras intervenções, como por exemplo, fazer uma redução mamária e uma lipoescultura em simultâneo.

6. Quanto tempo é que dura a operação?

Depende da zona a operar. Se for um duplo queixo, demora 15 minutos. Se realizarmos uma lipoescultura tridimensional, leva 60 a 70 minutos. Se operarmos grandes coxas, podemos levar duas horas.

7. A lipoaspiração tridimensional é uma intervenção muito dolorosa?

Hoje em dia, com o arsenal de equipamentos que existe à disposição, não há razão para haver dor nesta cirurgia ou em qualquer outro acto terapêutico.

8. Como é o pós-operatório de uma lipoaspiração tridimensional?

Não deve praticar alguns exercícios físicos. No entanto, deve caminhar no dia seguinte, porque esse movimento faz uma massagem da própria zona. Deve ainda evitar mudanças de posição bruscas. Não deve tomar banho muito quente porque pode provocar hipotensão. Não deve ter exposição solar direta durante três semanas, para evitar o risco de hiperpigmentação

9. É necessário usar um suporte de contenção elástico depois de fazer uma lipoaspiração tridimensional?

Sim, o paciente deve usar uma contenção elástica durante um a dois meses, conforme a recomendação do cirurgião que a opera.

10. Quando é que se começam a notar os efeitos de uma lipoaspiração tridimensional?

Imediatamente. De forma consistente, o resultado efetivo, dá-se ao fim de dois meses. Em termos de resultados perfeitos, ao fim de seis meses.

11. Há precauções especiais a ter depois da cirurgia?

Durante as três semanas posteriores, é aconselhável realizar uma dieta reduzida em sal para evitar a retenção de líquidos. Recomenda-se a utilização de bicicleta estática, sem resistência, para promover a elasticidade e cicatrização interna. Deve fazer uma vida moderada. Se for uma megalipoaspiração, a pessoa não pode trabalhar no dia seguinte.

12. É possível que se volte a surgir gordura nas zonas intervencionadas?

Nas zonas corretamente esculpidas, não. Há dados muito curiosos. Cerca de 60% das senhoras em que se fez lipoescultura do abdómen e das coxas teve um aumento mamário. Aumentou o sutiã em cerca de um número...

13. Há um limite máximo de gordura para eliminar?

Depende do critério clínico, da idade da pessoa e das condições físicas. Neste momento, em megalipoaspirações, retiram-se 10 a 12 litros de gordura. No entanto, são casos de obesidade mórbida, em que se pretende preparar o paciente para intervenções seguintes. Numa lipoescultura, o adequado é retirar um a três litros, em regime ambulatório.

14. Qual é a melhor época para fazer uma intervenção deste tipo?

Deve excluir-se o verão. Não é confortável usar uma contenção elástica durante três a quatro semanas com 40º C de temperatura. Para além disso, a pessoa evolui de forma muito mais eficaz se fizer massagens de drenagem linfática e refirmação cutânea.

15. Quanto custa a lipoescultura tridimensional?

O preço é muito variável. Um duplo queixo pode custar entre 250 € a 300 € e a região da cintura pode variar, em média, entre os 1.500 € e 4.000 €.