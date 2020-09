O afastamento dos casais, que ocorre por diversos motivos, pode levar um dos parceiros a cair num caso de traição. Um estudo científico realizado pela Universidade de Montreal, no Canadá, um dos muitos sobre o tema que têm sido tornados públicos nos últimos anos, revelou que as mulheres que estavam insatisfeitas no seu relacionamento eram duas vezes mais propensas a trair. "Uma relação extraconjugal é, muitas vezes, uma massagem ao ego", sublinha o sexólogo Fernando Mesquita.

"Todos nós, em maior ou menor grau, temos uma necessidade inata de querermos ser amados, desejados e cuidados", afirma ainda o especialista. Em alguns casais, a infidelidade pode ser o motivo da sua dissolução, mas, noutros, poderá ser encarada como uma oportunidade para mudar, como chega a suceder. "Muitas vezes, quando um casal procura ajuda devido a uma traição, são notórias as dificuldades comunicacionais, de confiança e respeito no casal", sublinha mesmo o sexólogo.