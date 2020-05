Reagendamentos, dias alternativos e novas estratégias. É assim que o mundo dos casamentos se está a reinventar em tempos de COVID-19

A imposição do confinamento e as medidas restritivas adotadas para evitar a propagação do novo coronavírus tiveram manifestas repercussões na organização e planeamento de eventos no mundo inteiro. E o setor nupcial não é exceção, afetando não só os profissionais do meio, como os contratantes dos seus serviços, incluindo os casais que tinham o seu casamento agendado.

A Zankyou quis saber qual o impacto deste stand by nos noivos e fornecedores através da realização de um inquérito através da sua plataforma. No total, obteve o feedback de mais de 350 casais – alguns que se encontravam já na fase final de organização do seu casamento - e mais de 200 fornecedores. Através dos dados obtidos, podemos entender, com maior proximidade, a forma como esta pandemia está a afetar o setor nupcial e que ações se estão a realizar face à crise. Isto porque, apesar de termos entrado numa fase de progressivo regresso à normalidade, ainda não foi dado o sinal verde à celebração de casamentos.

As decisões tomadas pelos noivos

Desde o início da pandemia que cerca de 60% dos noivos afirmaram ter decidido adiar a data do casamento, como uma grande percentagem a fazer a mudança para os meses de setembro e outubro de 2020 (23%). Seguem-se os dois primeiros trimestres de 2021, com maior preponderância para a primavera e ainda junho de 2021. Os meses de verão continuam na preferência dos noivos, sendo que um dado importante é que 13% dos noivos afirmam ainda não ter nova data.