Quantas vezes ouviu dizer que o casamento engorda? Que os casais felizes engordam juntos? Alguns casais talvez já se tenha deparado com uns quilos extra com o passar do tempo. Ou talvez conheça algumas pessoas que ganharam bastante peso depois do “sim”. Afinal, isto é mito ou realidade?

Pode existir um fundo de verdade nestas afirmações, que não estão relacionadas com a felicidade conjugal, mas sim com os hábitos que um casal adquire quando inicia a vida a dois, hábitos que podem conduzir a um aumento de peso ao longo do relacionamento.

Algumas das pessoas casadas, ou que vivem juntas há muito tempo, ​​têm tendência para desenvolver atividades conjuntas que implicam a ingestão de alimentos muito calóricos. Quantas vezes se sentam no sofá a ver um filme e a comer pipocas? Quantas vezes pedem pizza para jantar porque estão com preguiça de cozinhar? Quantas vezes optam por comer um gelado enquanto conversam? Quantas vezes saem para jantar fora, para festejar algo? E, depois de um dia agitado no trabalho, não há nada mais relaxante do que jantar com o companheiro e falar sobre como correu o dia.

A comida pode acabar por estar presente em inúmeras atividades a dois. E este hábito pode levar a um aumento de peso. Na verdade, são hábitos que podem ser evitados. Para isso, é necessário conhecer os fatores que determinam esta tendência e aprender a contrariá-los.

Sara Prisal indica seis motivos que podem conduzir ao aumento de peso do casal e oferece estratégias para os combater.

1. Tendência para fazer tudo a dois



Na maioria dos casos isso não é mau. Mas quando se trata de comida o que geralmente acontece é que o parceiro que não deseja certos alimentos acaba por comê-los apenas porque a cara metade tinha um desejo por isso. Se a esposa estiver a comer um bolo, o marido provavelmente juntar-se-á a ela e vice-versa.

Muitas vezes, os hábitos adquiridos nos tempos de namoro, como jantares e viagens, podem incentivar a uma alimentação mais exagerada. E isso pode deixar de ser algo pontual para se tornar um hábito enraizado.

É necessário reconhecer quando esta tendência está a entrar na vida do casal e, para a contrariar, é fundamental encontrar alternativas, que passam pela introdução de alimentos saudáveis, em substituição dos mais calóricos, processados e prejudiciais à saúde. É igualmente importante ter cuidado com as quantidades ingeridas, que devem ser limitadas às reais necessidades do organismo. O mais difícil é começar. À medida que o hábito de uma alimentação saudável se vai introduzindo e tornando rotineiro na vida do casal, será mais fácil mantê-lo.

2. Querer agradar ao outro



Alguns dizem que o amor se conquista pelo estômago. Mas a verdade é que muitos casais gostam de agradar o outro com recompensas. E essas recompensas podem ser comestíveis (e doces).

Ninguém gosta de ver o companheiro ou companheira triste ou dececionado(a). Então, para agradar, pedem aquela pizza de “consolo”. Para piorar a situação, o romance é rodeado por hábitos centrados na comida, com jantares e caixas chocolates a constituírem a imagem clássica do amor.

Mais uma vez, é possível contrariar esta tendência ao optarem por alimentos saudáveis. E em vez de uma caixa de chocolates, um passeio, uma experiência desportiva ou uma visita a um local interessante podem constituir uma alternativa mais saudável, principalmente se envolverem exercício físico.

3. Menor exigência consigo próprio



As pessoas solteiras, ou que ainda estão na fase do namoro, têm tendência para ter um maior cuidado com a sua aparência, o que envolve manter a linha para atrair a atenção do parceiro. Esta necessidade pode diminuir quando as pessoas se casam ou se juntam.