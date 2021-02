As histórias de amor nem sempre duram para sempre, ao contrário do que muitos dos que estão apaqixonados ambicionam. Todas as relações têm altos e baixos, pelo que por vezes não é fácil manter uma relação saudável. Praticamente todas passam por períodos onde o amor e a paixão são a última prioridade, levando frequentemente o stresse do dia a dia e as discussões a melhor, o que acaba por gerar um afastamento no casal.

Ao reconhecer os problemas da sua relação a tempo, tem melhores hipóteses de os ultrapassar. Segundo Bram Brons, médico especialista em saúde sexual, "as principais causas dos problemas nas relações assentam na falta de comunicação entre o casal". Tente, por isso, relembrar-se porque se apaixonou inicialmente pelo seu parceiro, porque motivo quis uma relação e os bons momentos que viveu no passado.

Parar de pensar nas coisas más e relembrar-se dos bons momentos é fundamental para recuperar a paixão, sublinha o especialista. Apesar de alguns assuntos poderem levar mais tempo a esquecer, é essencial que não se prenda aos erros do passado e que não esteja sempre a relembrar factos que em nada vão contribuir para a resolução do problema. Existem vários motivos porque escolheu estar com esta pessoa.

Com o passar do tempo, muitos dos elementos do casal acabam, no entanto, por esquecê-los. Um erro que não pode, de todo, cometer. Apenas tem de se relembrar dos mesmos antes de tomar decisões das quais se poderá vir a arrepender profundamente, como muitas vezes sucede. Descubra, por isso, qual a melhor forma de demonstrar o seu amor e a importância que tem para si e para a sua vida atual e futura.