Descubra o sexo virtual - Mesmo que não esteja assim tão distante do seu amor, explore as novas sensações do sexo virtual. Mensagens, fotos, vídeos ou sons podem ser utilizados como preliminares ou elementos de puro prazer.

Maio

Escolha um novo brinquedo - Visite uma loja erótica com o seu/sua companheiro/a e selecione um ou vários brinquedinhos para experimentarem a dois. Vai ver que à excitação da escolha, segue-se um enorme prazer na utilização.

Junho

Domine ou vire escravo/a - Explore a dominação, o poder e a submissão. Invista em adereços como mordaças, vendas ou algemas e deixe o outro tomar o poder e infligir-lhe todos os castigos.

Julho

Entregue-se aos prazeres da natureza - Praia, montanha, campo ou floresta. Escolha cuidadosamente o ambiente que mais combine com os dois e desfrute das sensações de se misturar com plantas, solo ou água.

Agosto

Preencha as férias com fogosas rapidinhas - Entre a praia e a piscina, de manhã, à tarde ou à noite, aproveite que há menos roupas, fechos ou botões e dê ainda mais calor às suas férias.

Setembro

Entre na “rentrée a trois” - Aproveite a energia das férias para uma nova experiência com uma “rentrée a trois”. Se não se sentirem preparados para envolver uma terceira pessoa, que tal juntar um boneco sexual realista?

Outubro

Sinta o poder da alimentação afrodisíaca - Agora que o tempo está mais frio e dá vontade de ficar por casa, prepare um jantar especial com alimentos afrodisíacos. Ostras, malaguetas, morangos, chantilly ou champanhe, entre outros, são boas opções para saborear na pele do outro.

Novembro

Prolongue o prazer nas noites longas de inverno - Abra a mente e viva, sem pressas, todo o caminho prazeroso do sexo tântrico. Antes, procure saber mais sobre esta prática, que deve incluir muitas carícias, contemplação do corpo do outro e troca de palavras de afeto.

Dezembro

Vibre sem tocar - Revitalize a relação com a masturbação a dois. Coloque uma música e sinta toda a excitação de mostrar e assistir aos movimentos de estimulação, sem tocar no outro.