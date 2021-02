Esqueça as rosas, os diamantes, a lingerie sexy e o champanhe. Afinal, o amor não passa de uma explosão de hormonas e fenómenos moleculares! "Olhei para ela e senti que havia qualquer coisa bem forte. Estávamos num aniversário de um amigo em comum, nunca nos tínhamos cruzado antes. Por coincidência, ficámos juntos na mesma mesa e, no final da noite, ganhei coragem e pedi-lhe o número de telefone", recorda ele.

Pedro Borges e Inês Amaral não se largam desde esse momento, há cinco meses, que acabou por os afastar da vida de solidão em que se viam mergulhados. Quantas vezes ouviu estas histórias tiradas de um autêntico filme de amor e se perguntou porque acontece aos outros e não a mim? A questão que se impõe é se, afinal, existe ou não amor à primeira vista? E o que o provoca? Porque acontece a uns e não a outros? Ajudas preciosas para estimular o clítoris. Os conselhos de uma especialista em medicina sexual Ver artigo Se tem uma visão mais romântica, prepare-se para quebrar todas as leis do amor e conheça o maravilhoso mundo encantado da ciência que trata a paixão sem dó nem piedade. Sem flores nem diamantes. Tudo passa por uma equação química, que de romântica pouco tem. De acordo com Madalena Pinto, professora catedrática na Faculdade de Farmácia da Universidade do Porto, "pensa-se que a feniletilmina seja a responsável pelo amor à primeira vista, podendo ser considerada como um cupido químico", explica na sua obra "Química do amor e do sexo", publicado pela editora Lidel.

Tudo começa, imagine-se, graças a um simples fenómeno que acontece no nosso corpo, de forma a acelerar o fluxo de informação entre dois neurónios, provocando um aumento de dopamina, uma substância química neurotransmissora com função estimulante do sistema nervoso. É esta substância, também usada na composição do chocolate, que nos provoca aquela sensação de paixão, asseguram os especialistas.

Aquele sentimento que invejamos e nostalgicamente nos lembramos de sentir no início das relações. É por isso, por causa da feniletilmina, que o melhor remédio para curar um desgosto de amor é, mais do que rosas, mimos e beijo, uma caixa de bombons. Percebe agora porque sobe às nuvens, esquece os problemas e volta a sorrir quando se delicia com um quadrado de chocolate? Pedro Borges e Inês Amaral são uns felizardos. Foram atingidos pela maravilhosa feniletilmina… Mas não são caso único, felizmente! Mariana Isabel Silva e Paulo Pacheco, juntos há 12 anos, com duas filhas gémeas de três anos, continuam "muito felizes" debaixo dos lençóis. Afinal, isto é química. A química do amor. E é por isso que, segundo Vânia Beliz, sexóloga, "há muitos casos de casais que gostam muito um do outro mas não se entendem na cama", sublinha a especialista.

E quando a química desaparece? Na vida, contudo, nem tudo são rosas. "Não é muito fácil superar a perda do desejo e da vontade de estar com aquela pessoa de quem tanto gostamos, mas há muitos fatores que influenciam tal acontecimento. O desencanto no aspeto físico, o cheiro, alguma questão emocional, por exemplo, a alteração dos papeis da mulher que passa a ser vista como a mãe dos filhos e não como mulher desejada sexualmente", esclarece Vânia Beliz.

"Existem casais que conseguem manter-se juntos a vida toda mesmo sem a parte sexual, sem essa química. Depende da importância que cada um dá ao sexo", sublinha, contudo. Mariana Isabel Silva e Paulo Pacheco explicam a importância desta química na sua relação. "É realmente muito importante e facilita muito. É verdade que a química não é a mesma do início, mas a vida sexual é mais satisfatória", consideram.

"O sexo é menos frequente, não enlouquecemos com um toque ou uma expressão, como há 12 anos, mas conhece-mo-nos melhor a nível sexual e isso melhora bastante a nossa relação. Acho que no início a paixão, aquela que é verdadeira, traz uma cumplicidade fulcral para uma boa vida sexual após 12 anos", acrescenta ainda o casal. Mariana Isabel Silva não deixa, assim, qualquer tipo de margem para dúvidas. A química existe, sim! "Acho que na verdadeira paixão tem que haver química", defende. Nem todos, porém, têm essa sorte. E, se a química não lhe bateu à porta, esqueça! "Quando não há atração, não há química e temos sentimentos muito aborrecidos por essa pessoa, nem conseguimos que nos toquem. Não existe nada que nos faça apaixonar. Química existe logo ou não existe", assegura a sexóloga.

Quem já viveu diferentes tipos de relacionamentos, tende, por norma, a ser da mesma opinião. "Eu cheguei a viver uma relação de quatro anos sem qualquer química, muito calma, com muita amizade. Ficou-se por isso mesmo…", recorda, hoje, Mariana Isabel Silva. "Com o meu marido a química ajudou-me a perceber que iríamos mais longe e cá estamos, juntos há 12 anos e com duas filhas", confessa ainda.

Amor amor, coração à parte

Ao contrário do que escrevem os sábios poetas, o amor não passa pelo coração mas sim pelo cérebro. Hormonas à parte, a atração sexual é causada pela química cerebral ou a neuroquímica. Fenómeno este que pode ser dividido em três fases. "A primeira, corresponde ao início da atracção, ao desencadear da paixão e à vivência do estado de apaixonado", como Madalena Pinto descreve em "Química do amor e do sexo". As alterações hormonais que mais afetam o desejo sexual feminino Ver artigo

"A primeira fase, a do romance, é variável, podendo ir de meses a alguns anos. Neste período, as aminas biogénicas [estimulantes responsáveis pelo estado de paixão] vão, gradualmente, deixando de fluir no cérebro e, se a relação continuar, segue-se a fase que todos ambicionamos, a do amor tranquilo", esclarece. A terceira fase está "associada ao desejo sexual, que pode existir de forma independente ou estar associada às outras duas", refere. Quando as coisas falham, é importante quebrar o mito. A culpa do apagar da chama não é totalmente sua nem do seu parceiro. "Durante este período, as aminas biogénicas vão gradualmente deixando de fluir no cérebro, ou porque o indíviduo adquire tolerância ou porque a relação termina", refere ainda a professora catedrática. "Como o cérebro não pode funcionar durante muito tempo sob acção de estimulantes, se a relação continuar certamente evoluirá para a fase seguinte, o designado amor verdadeiro", defende Madalena Pinto.