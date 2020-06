Costuma levar o seu filho ao parque infantil perto de casa ou ao supermercado para comprar duas ou três coisas de que se esqueceu? Pois não pegue nas chaves do carro! Experimente ir com ele a pé e, no caminho, aproveite o momento para lhe falar do planeta, da poluição, do aquecimento global e do buraco de ozono. Esta é uma entre tantas outras ideias que pode pôr em prática no seu dia a dia e assim ensinar o seu filho, desde cedo, a respeitar e a preservar o planeta onde ele vai crescer.

A seguir, encontra mais algumas sugestões que ele vai adorar, formas atrativas de promover a educação ambiental e incutir valores ecológicos no seu filho.

1. Visite uma quinta pedagógica

Visitar uma quinta pedagógica é um programa divertido para toda a família e particularmente educativo para as crianças. O contacto com animais e com o meio ambiente num estado mais natural torna-os mais conscientes do meio que os rodeia e mais conscienciosos dos seus atos, sobretudo se as consequências nefastas de muitos deles lhes forem explicadas. Afinal, é muito mais fácil respeitar aquilo que conhecemos, certo?

2. Limite as impressões

Provavelmente já se aborreceu com o seu filho porque gasta muitos tinteiros e papel. Infelizmente, não é a sua carteira a única a sair prejudicada. Faça-lhe ver que uma larga percentagem das impressões que ele faz são totalmente desnecessárias. Já agora, aplique a mesma disciplina a si própria. Ele não fará nada que você não faça.

3. Feche a torneira quando lava os dentes e o chuveiro quando lava o cabelo

O hábito de deixar a torneira ou o chuveiro abertos enquanto faz a sua higiene diária, é muito comum. Faça uma experiência com ele, de maneira a mostrar-lhe o desperdício gerado por um simples gesto. Quando for altura de ele lavar os dentes, leve um alguidar para o lavatório e coloque-o debaixo da torneira aberta até ele terminar. Desta forma, ele terá a noção de quanta água desperdiçou. No final, mostre-lhe como essa água pode ser reaproveitada.

4. Separe o lixo em casa e explique-lhe o que é a reciclagem