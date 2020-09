O novo ano escolar vai iniciar, existindo ainda alguma incerteza sobre a forma como este arranque letivo vai decorrer.

No entanto, uma coisa é certa: seja com aulas exclusivamente presenciais ou com um registo ainda híbrido, convém que as casas estejam preparadas para rentabilizar o estudo dos mais novos.

A Loja do Condomínio deixa-lhe, assim, algumas sugestões que podem ajudar a criar o melhor e mais adequado espaço de estudo para os alunos aí de casa.

Esqueça as regras tradicionais

Sempre ouviu dizer que o estudo deve ser feito num ambiente de total silêncio? Depende da pessoa. De acordo com o tipo de memória de cada criança, o estudo até pode ser facilitado pela audição de música ou pela existência de algum ‘ruído de fundo’.

Perceba, então, qual dos casos facilita a aprendizagem do seu filho e ajude-o a adaptar o método mais indicado.

Cuidado com a climatização

O ruído é muito mais do que som que incomoda, sendo, na verdade, qualquer elemento que atrapalha uma atividade. E a temperatura muito fria ou quente de uma divisão pode ser um verdadeiro entrave à atenção e à absorção de informação, pelo que convém que, no local onde o seu filho vai estudar, se garanta uma temperatura amena e confortável.

A posição do corpo acima de tudo

Isto sim, é essencial. Ao estudar, a criança deve garantir que mantém o corpo o mais direito possível, evitando desconfortos e até consequências físicas, assegurando assim que o cérebro está em rendimento máximo.

Por isso, uma cadeira confortável e uma mesa que lhe permita ter os livros ou o computador a uma distância saudável dos olhos são sempre preferíveis a um sofá em que o corpo não consegue estar tão bem posicionado.

Organização

Claro que o ideal seria que todas as pessoas pudessem ter um local exclusivamente dedicado ao estudo, como um escritório. Mas, não sendo possível, a mesa de refeições serve perfeitamente para o efeito.

O que se deve evitar é que, no momento do estudo, esse espaço esteja ocupado com outros materiais e bens que não aqueles que são necessários para que a criança estude ou faça os trabalhos de casa.

Nesse momento, o ideal é que retire tudo da mesa e que se mantenha apenas o que for estritamente necessário para a atividade académica do aluno.

E, finalmente, a iluminação

A fraca iluminação pode ser um atentado à saúde dos olhos, mas também ao funcionamento cerebral em momento de estudo. Por isso, é importante que se garanta um espaço bem iluminado – e idealmente com uma lâmpada de luz branca e neutra, que propicie um estudo calmo, atento e concentrado.

Com estas dicas, o seu filho terá tudo para garantir um estudo organizado, para que os resultados sejam aqueles que se desejam: recheados de sucesso.