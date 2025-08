Um labirinto com muitos desafios e muitas pistas para resolver é a proposta do Museu das Comunicações, em Lisboa, para o mês de agosto.

De forma a incentivar à descoberta e ocupar miúdos e graúdos durante o periodo de férias, a instituição preparou a atividade "Labirinto do verão" onde os participantes vão poder viajar pela história das comunicações.

"Muitos séculos por desvendar, muitos desafios por descobrir: como funcionam os cabos submarinos no fundo do mar? O que é uma estação de muda? Quando surgiram os correios? Entre tantas outras curiosidades", pode ler-se no comunicado.

Com duração de 60 minutos, este é um momento onde todas as famílias são convidadas a trabalhar o seu sentido de orientação e interpretação através das pistas que lhes são facultadas.

Nesta sessão, que vai estar a decorrer durante a semana até 29 de agosto entre as 10h00 e as 17h00, os mais pequenos lá de casa com mais de seis anos também podem participar.

Apesar de não carecer de inscrição, o Labirinto do Verão tem um custo de participação entre os 2,5 e os 5 euros.

