Na correria do dia a dia é bom sabermos que há uma livraria online que nos poupa ao cansaço de acumular etapas. Ninguém tem de correr maratonas ou estafar-se numa prova de obstáculos a antecipar o ano escolar. Para mais quando é verão, cheira a férias, a sol, a mar e a praia.

A maior livraria online portuguesa, a WOOK revela-se um facilitador não só na encomenda de livros escolares, como no seu acompanhamento e entrega na morada por nós indicada. Há mais, como veremos neste artigo, pois a palavra “desconto”, que nos soa mágica, acompanha as encomendas.

Comecemos com a referência aos Vouchers MEGA, disponibilizados pelo Ministério da Educação e que dão acesso a manuais escolares gratuitos. Um programa extensível aos alunos do 1.º ao 12.º ano de escolas públicas e privadas, com contrato de associação. A WOOK alia-se a este programa e, para tal, criou uma plataforma, a MEGA WOOK, um facilitador no processo de acesso aos vouchers. Esta é uma aplicação exclusivamente dedicada ao tema e que pode ser descarregada na App Store e na Google Play. Tudo o que precisa de saber sobre este programa está disponível para leitura aqui.

Todos queremos ir de férias sem preocupações. O mesmo é dizer, deixar as rotinas para trás. Neste particular, a WOOK promete-nos umas férias descansadas. A livraria online permite através da opção de “Agendamento de Entrega”, planear a entrega da encomenda para uma data posterior ao regresso das férias e selecionar o local de entrega num dos pontos de recolha disponíveis.

WOOK créditos: WOOK

Há mais. Com a WOOK os pais têm o acesso facilitado à informação sobre os livros a adquirir para os filhos. O processo é simples: basta aceder aqui e selecionar o ano escolar de ingresso, assim como a localidade e o nome da escola. Segue-se a lista completa de todos os livros adotados pela escola para cada disciplina. De resto, todo o processo de aquisição é aquele que segue as regras do comércio online.

A abrir este artigo referimos descontos. Eis que detalhamos: na WOOK contamos com 5% de desconto imediato em manuais escolares e em cadernos de atividades e até 20% de desconto imediato em Livros de Apoio Escolar e do Plano Nacional de Leitura e até 20% em material escolar.

Até 30 de setembro, podemos trocar os manuais escolares por outros (uma campanha que não engloba os manuais escolares adquiridos com vouchers MEGA).

É caso para dizermos que na WOOK este regresso às aulas cabe todo numa só compra!