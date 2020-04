Veja abaixo quais os workshops desta semana:

Cada gravidez é diferente – Tire as dúvidas sobre a sua

29 de abril, pelas 10h30. O obstetra Gabriel Madureira esclarecerá as dúvidas das futuras mamãs.

O Enxoval do bebé

29 de abril, pelas 18h00. Tudo sobre o que vai precisar de ter para a chegada do seu bebé.

Como cuidar das suas mamas durante a gestação e na amamentação?

30 de abril, pelas 14h30. O Centro Pré e Pós Parto D’Barriga ajuda a descobrir os cuidados que é necessário ter com os seios desde o início da gravidez para se preparar para amamentar e como se preparar para esta fase.

Consulta aberta : Coloque as suas dúvidas!

30 de abril, pelas 15h30. Belisa Vides, médica especialista em ginecologia e obstetrícia do Hospital de Braga, estará disponível para responder as dúvidas sobre a gravidez e sobre o parto.

O sucesso da amamentação

1 de maio, pelas 11h00. Telma Cabral, enfermeira da Academia Pré e Pós Parto, explica como amamentar com sucesso e garantir a alimentação do bebé recém-nascido.

Especial Dia da Mãe – como interpretar os sinais do seu bebé?

2 de maio, pelas 17h00. Carla Pedro, enfermeira especialista em Saúde Materna e Obstetrícia, ensina a ouvir com o coração para interpretar o choro e outros sinais do seu bebé.

Para aceder aos workshops basta entrar no site da BebéVida e submeter a sua inscrição. As inscrições são gratuitas mas obrigatórias.