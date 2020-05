A nossa vida mudou e muito. Estamos todos a aprender ou reaprender a viver sem grandes certezas. A nossa casa tem-se tornado um espaço onde tudo acontece!

A vida pessoal acontece com a vida profissional, escolar e académica ao mesmo tempo. Um dos maiores obstáculos que tenho notado é a dificuldade de muitos estudantes em fazê-lo de forma produtiva. Telescola, aulas virtuais, fóruns, videoconferências, grupos de trabalho online e, para tantos, imensas tarefas a cumprir.

As horas online são diferentes das presenciais no que diz respeito à forma como o nosso cérebro processa a informação. Por exemplo, muitos estudantes referem mais cansaço, mas também menos concentração. Foi uma adaptação de rompante que todos tivemos de fazer. Não é fácil estar-se longe dos nossos colegas, familiares e amigos. Não é fácil estarmos longe dos nossos locais de eleição. Não é fácil estudar-se com ambulâncias a passar sem descanso. Não é fácil estudar-se sem se saber ao certo o que acontecerá no ano letivo. Não é fácil encontrar-se paz para se estudar quando o mundo está virado do avesso.

Enquanto as aulas presenciais não começam, aqui ficam algumas sugestões para ajudar os seus filhos a estudar já nesta fase mas, também, para quando tudo voltar ao seu lugar. Bom estudo!

1. Mantenha as rotinas pessoais e académicas e os horários de todos os dias. Com tanta mudança, é preciso estrutura;

2. Estimule o contacto social dos mais pequenos. Podermos estar juntos ao vivo é ótimo, mas também nos podemos sentir bem estando ligados à distância;

3. Evite que o seu filho estude na cama: quando o fazemos transmitimos informações contraditórias ao nosso cérebro, passando ele a associar um local de descanso a trabalho;

4. Evite o multitasking! Está provado que poucos de nós o conseguem realmente fazer e o desgaste que provoca não compensa;

5. Reduza as distrações: treine com os seus filhos o estar no momento presente e com o mínimo de estímulos por perto (principalmente o telemóvel, claro!);

6. Tenha uma agenda atualizada com as tarefas de responsabilidade, mas também com as atividades de lazer;

7. Defina uma lista de tarefas, prazos de execução/entrega e graus de prioridade. Dá trabalho, mas verá que compensa;