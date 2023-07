Entre os rituais que antecipam a chegada de um novo ano letivo, ainda em julho e agosto, está o da aquisição de manuais escolares. Atualmente, o acesso a estes manuais viu-se facilitado com a introdução do programa de vouchers MEGA. O mesmo é dizer que os alunos do 1.º ao 12.º ano de escolas públicas e privadas, com contrato de associação, recebem manuais escolares gratuitos.

Um programa ao qual, tal como em momentos anteriores, se associa a maior livraria online portuguesa, a WOOK, aliada do regresso às aulas. Para facilitar ainda mais o processo de acesso aos vouchers, a WOOK criou uma app própria para o efeito (Disponível na App Store e no Google Play).

Acresce que também com a WOOK beneficiamos de uma campanha promocional online, ou seja, com o desconto de 5% em Livros Escolares, 20% em Livros de Apoio e Plano Nacional de Leitura e portes de envio grátis.

Vejamos, passo a passo, como decorre o processo relativo aos vouchers MEGA:

Quando podemos aceder aos vouchers?

Para que possamos organizar o nosso pedido de vouchers de acordo com o calendário de disponibilização dos mesmos, há que saber que, a partir do dia 31 de julho tem início a emissão dos vouchers para os alunos do 1º ciclo e 9º ano. A partir do dia 7 de agosto ocorre a emissão para os alunos dos 5º, 6º, 7º e 8º anos. Finalmente, a partir do dia 11 de agosto, a emissão dá-se para os alunos dos 10º, 11º e 12º anos e outras ofertas formativas.

Aceder aos vouchers é simples e rápido?

Sim, o acesso aos vouchers MEGA não impõe qualquer dificuldade. Ou seja, tem acesso aos seus manuais escolares gratuitos em quatro passos, como listado abaixo:

1. Fazer o registo no site Manuais Escolares

O encarregado de educação acede aqui para proceder ao registo na plataforma MEGA e após o registo, basta indicar o NIF do encarregado de educação (a autenticação faz-se com a password do Portal das Finanças).

2. Recolher os vouchers que recebe no e-mail

Aguardar pelo e-mail que confirma a disponibilização dos vouchers. Neste ponto, sublinhe-se que o encarregado de educação não precisa de saber quais os livros do educando, bastando-lhe resgatar os vouchers.

3. Inserir os códigos MEGA na app MEGA WOOK

Em posse dos vouchers, é então possível levantar os manuais escolares nas livrarias aderentes ao programa MEGA (como a MEGA WOOK), no caso de livros novos; ou nas escolas onde as crianças e jovens estão inscritos, no caso de livros reutilizados.

4. Selecionar a modalidade de entrega/recolha e o local

A app MEGA WOOK disponibiliza formas rápidas e seguras de inserção dos códigos MEGA. Ao encarregado de educação, basta escolher uma de três funcionalidades:

- QR Code do voucher;

- Upload de ficheiros em formato pdf;

- Digitar os códigos MEGA diretamente na aplicação.

Depois, há que definir a morada e o tipo de envio pretendido para os manuais escolares, por exemplo, em casa ou no trabalho, ou escolher um ponto de recolha. Feito isto, só precisamos de aguardar calmamente que a WOOK nos entregue os Manuais Escolares na morada indicada.

Também no site da WOOK encontramos todas as respostas para a utilização dos vouchers MEGA

